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сегодня, 09:00

Астрологический прогноз на 6 октября: Тельцы склонны к одиночеству, Девы могут совершить ошибки

Астрологический прогноз на 6 октября: Тельцы склонны к одиночеству, Девы могут совершить ошибки

Восход Солнца: 06:37
Заход Солнца: 17:58
Солнце в Весах.

Овен. В первой половине дня множество неприятных ситуаций возможно на работе, не исключены несправедливые претензии властей, которые вы в силах разрешить самостоятельно.

Телец. Представители этого знака решат вести аскетический образ жизни и уединиться. Хотя, долго пребывать в одиночестве не удастся.

Близнецы. Сейчас вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Причем вряд ли это будет связано с чем-то необычным, а скорее всего, окажется плодом ваших усилий.

Рак. День благоприятный для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел.

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Лев. Все деловые встречи и романтические контакты пройдут отлично. Уже после обеда вы будете чувствовать себя свободным и довольным человеком.

Дева. Нужно быть менее усердным в работе, иначе в спешке вы наделаете немало ошибок. Возможно, что на жизненном пути вы встретите настоящего гуру, который даст много мудрых советов.

Весы. Этот день в эмоциональном отношении может выдаться жарким. Если не хочется заглаживать вину перед близкими или окружающими, то постарайтесь свои слова и эмоции держать под контролем.

Скорпион. Предстоит много работы. Сейчас идет удачное время для расширения ранее начатой деятельности.

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Стрелец. Риск вам сейчас противопоказан. Кроме того, не стоит брать на себя слишком много. Остановитесь, посмотрите вокруг себя, приглядитесь к тем, кто вас окружает.

Козерог. Этот период благоприятен для реализации творческого потенциала и удовлетворения эстетических потребностей.

Водолей. Если вы подвержены простудным заболеваниям, то вам в этот день нужно особенно трепетно отнестись к своему здоровью.

Рыбы. В этот период каждый, даже очень далекий от бизнеса, человек может рискнуть попробовать свои силы на этом поприще.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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