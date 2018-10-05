Благовещенцы перешли ко второму этапу игры-квеста «Самый-самый Благовещенск»

«Когда проходили этот квест, мы много узнали нового, удивились, многое нас поразило, было интересно очень. Меня поразил факт о Кулике. Он использовал донорские легкие животного для операции. И он делал операцию одной женщине, и за нее дышали 7 минут легкие собаки», – рассказали участницы игры-квеста «Самый-самый Благовещенск» Владлена и Антонина Нэйверт.

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Три дня больше ста семей бродили по историческим, но малоизвестным местам города. Начался второй этап игры – настольный. За 40 минут семьи должны выполнить задания и получить максимальное количество баллов. С помощью игровых карт, участники должны выбрать правильную карточку с фактом, фамилией, знаменательным годом, событием или местом. Отвечают дети. За помощь взрослых вычитается один балл.

«В квесте участвуют счастливые семьи, то есть так слаженно, гармонично и изобретательно не может играть семья, которая просто на одну игру собралась и делает вид, что они хорошие, нет. На самом деле семьи очень дружные, счастливые, и детям очень повезло, что у них такие родители», – сказала член жюри и команды «Самого-самого Благовещенска», краевед Валентина Кобзарь.

Место, где проводят второй этап конкурса, выбрали не случайно. В начале 20 века между Пионерской и Шевченко находился дом Буковецкой, супруги главного архитектора Амурской области Иосифа Буковецкого, создателя благовещенской Триумфальной арки. Также в этом доме жила революционерка Екатерина Бибергаль – одна из организаторов покушения на императора Николая II.

«И жила в этом доме возлюбленная Александра Грина. Того самого, который написал "Алые паруса" и много других произведений, многие из которых он посвятил именно ей. Екатерина Бибергаль и Александр Грин. И именно это знаковое место мы выбрали для того, чтобы провести настольный этап нашей игры», – сказала автор игры-квеста «Самый-самый Благовещенск» Яна Стародуб-Афанасьева.

В финал выйдут четыре семьи, самые знающие родной город. Город, где открыли новый подвид человека, где золотопромышленник создал свои деньги для борьбы с пьянством, где было самое крупное в стране общество велосипедистов – в нем состояло почти 700 человек.

Финал общегородского квеста пройдет в прямом эфире интернет-журнала Амур.лайф 11 октября. Победитель получит кубок мэра Благовещенска, приз губернатора Амурской области, призы от Фонда президентских грантов, благодаря которому и издана игра, и еще около 300 подарков от партнеров проекта. Самый главный из них – путевка в языковой лагерь.