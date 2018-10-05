В Благовещенске открылся дилерский центр KIA

Корейские автомобили KIA теперь можно купить в Благовещенске. На торжественном открытии дилерского центра жителям города продемонстрировали автомобили разного класса – от спорткара до внедорожника. Презентовали совсем новые модели. Купить автомобили KIA можно как корейской, так и российской сборки.

Дилерский центр KIA в Благовещенске открыла компания «Атик-моторс», которая уже много лет снабжает горожан автомобилями марки «Рено», «Тойота», «Ниссан», «Хёндай». На мероприятии горожанам представили самые свежие модели KIA С класса Cerato и Ceed.

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«Машины, представленные здесь, очень хорошего качества. Хорошие машины, на которые сегодня стоит обратить внимание, чтобы не покупать те машины, которые теперь просто не нужно везти в Россию. Я имею ввиду машины, которые везут из Японии, б/у», – поделился гость презентации дилерского центра KIA в Благовещенске Андрей Погорелов.

Любителям KIA больше не нужно ездить за автомобилями в другие города. Больше десятка моделей теперь продают в Благовещенске. Чего нет в наличии, можно заказать по каталогу. Стоимость моделей варьируется от шестисот тысяч до трех миллионов рублей. В Благовещенск машины везут из Кореи, Словакии, Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда. Посетители центра могут бесплатно пройти тест-драйв.

Благовещенец Александр Грачёв заинтересовался кроссовером Sportage. За короткое время он досконально изучил модель. Александр когда-то покупал автомобиль KIA и остался доволен. Теперь думает обновить семейное авто.

«Мне нравится форма. Они отличаются от всего. Больше на BMW похожи, и взято все такое оригинальное.Дизайн обалденный, у меня был KIA, но корейской сборки», – сказал гость презентации дилерского центра KIA в Благовещенске Александр Грачев.

«Данный дилерский центр – единственный в таком формате на Дальнем Востоке. Он построен по самым последним стандартам производителя. Вы сами заметили – большой зал, хорошее освещение. Большая площадка выставочных автомобилей, большая парковочная площадка, что позволяет проводить тест-драйвы даже у нас на территории. Представлены и кредитные специалисты, здесь же и большой блок сервисной станции», – рассказала управляющий директор дилерского центра KIA в Благовещенске Оксана Груздова.

Покупая автомобили KIA, амурчане могут прилично сэкономить. На машины отечественной сборки по государственной программе действует скидка 25 процентов. Она распространяется на молодые семьи и водителей, которые впервые приобретают автомобиль. Дилерский центр KIA в Благовещенске в тестовом режиме начал работать летом. За это время амурчане купили больше пятидесяти корейских машин.