В Благовещенске начал работу музей-мастерская народного художника России Тихомирова

Тихомиров основал новое направление в живописи – «Оконопись». В мастерской все сохранилось в том виде, в каком было при жизни Александра Евгеньевича. Экскурсии сейчас ведет его дочь Елена. Она рассказывает не только о творчестве художника, но и о том, каким он был в повседневной жизни: любил спорт и музыку, дружил с известными людьми.

В его мастерской остались спортивные сувениры, любимая гитара и множество других вещей, которые подчеркивают атмосферу, в которой творил талантливый художник. Вход на экскурсии по билетам. Их можно приобрести в краеведческом музее или непосредственно в мастерской.

«Создавая этот музей, мы постарались сохранить атмосферу, которая была при жизни художника. Мы все здесь бывали, бывали здесь его друзья, здесь рождались творческие проекты будущих выставок», – рассказала заместитель директора Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.