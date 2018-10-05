Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:58 0

В Благовещенске начал работу музей-мастерская народного художника России Тихомирова

В Благовещенске начал работу музей-мастерская народного художника России Тихомирова

Первый мемориальный музей Благовещенска начал свою работу. Небольшое помещение на улице Пионерской – это мастерская народного художника России Александра Тихомирова. Сейчас там проходят экскурсии, где рассказывают о его жизни и творчестве.

Тихомиров основал новое направление в живописи – «Оконопись». В мастерской все сохранилось в том виде, в каком было при жизни Александра Евгеньевича. Экскурсии сейчас ведет его дочь Елена. Она рассказывает не только о творчестве художника, но и о том, каким он был в повседневной жизни: любил спорт и музыку, дружил с известными людьми.

В его мастерской остались спортивные сувениры, любимая гитара и множество других вещей, которые подчеркивают атмосферу, в которой творил талантливый художник. Вход на экскурсии по билетам. Их можно приобрести в краеведческом музее или непосредственно в мастерской.

«Создавая этот музей, мы постарались сохранить атмосферу, которая была при жизни художника. Мы все здесь бывали, бывали здесь его друзья, здесь рождались творческие проекты будущих выставок», – рассказала заместитель директора Амурского областного краеведческого музея Елена Иванова.

Просмотров всего: 54

#культура


Общество

В Благовещенск возвращается «Ночь пожирателей рекламы»
Общество 3

Министр культуры Приамурья прокомментировала высказывание Алексея Венедиктова
В России и мире

Автор Ждуна представила новую необычную скульптуру
Культура

В Благовещенске готовят спектакль, который можно только слышать
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь