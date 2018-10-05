Жители благовещенской многоэтажки боятся, что их дом разрушится

В Благовещенске жильцы дома по улице Ломоносова боятся, что их пятиэтажка разрушится. Подвалы постоянно затоплены, внутридомовые сети изношены почти на 100 процентов, в доме повышенная влажность.

Жители сами заделали трещины в подъезде, но от проблемы это не спасает. Из-за прогнивших труб в подвале скапливается жидкость. Результат:- постоянная сырость и стойкий запах нечистот. Евгении Демьяненко не повезло больше всех. Ее квартира находится на первом этаже. Дома, говорит жительница, уже завелись блохи. Чтобы хоть как-то улучшить ситуацию, некоторые трубы Евгения поменяла сама.

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«В начале года я трубы поменяла сама. Потому что с них стало бежать. С одной вообще текло сильно, я вызвала сантехника, потому что никто не приехал из аварийки, из управляйки. И пришлось менять самой все, потому что деваться было некуда», - поделилась жительница дома № 261 по улице Ломоносова Евгения Демьяненко.

Подвальные трубы давно в плачевном состоянии, говорят жильцы. Отходы частично попадают прямо в подвал пятиэтажки. Управляющая компания, по мнению жильцов, просушивает подвал редко. Подъезды в буквальном смысле разваливаются.

Жилищная инспекция выявила многочисленные нарушения по содержанию дома и внесла предписание управляющей компании.

«На этой неделе у нас проводится проверка исполнения предписания. Те работы, которые будут не исполнены, будут отраженны в акте, и будет составлен уже протокол по неисполнению предписаний, это влечет за собой очень большие санкции. И одновременно с этим будет выдано новое предписание, то есть будем выдавать предписания и контролировать исполнение до тех пор, пока все недочеты не будут устранены», - рассказала начальник государственной жилищной инспекции Амурской области Светлана Федоренко.

Устранить нарушения управляющая компания должна была до 21 сентября. Одновременно с предписанием был составлен административный протокол. Материалы проверки инспекторы направили в суд для вынесения решения.

В управляющей компании подтвердили, что внутридомовые сети изношены почти на 100 %. И еще в прошлом году по региональной программе капитального ремонта была запланирована замена сетей. Но работы не были выполнены.

Из ответа управляющей компании «Мастер-Д»: «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области бездействует и не приступает к выполнению капитального ремонта. Управляющей компанией ООО "Мастер Д" до проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных сетей выполняются мероприятия по поддержанию подвала в исправном состоянии. В августе 2018 года выполнена замена трех участков труб канализации, а также в целях осушения подвала неоднократно устанавливался насос на откачку воды».

В областном фонде капитального ремонта пока не ответили на официальный запрос журналистов по данной ситуации.