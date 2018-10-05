В Приамурье придут дожди: прогноз погоды на 6 октября

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В Амурской области 6 октября будет облачно с прояснением. В большинстве районов пройдут слабые, умеренные, местами по северу сильные осадки. По северу ожидается дождь и мокрый снег, по югу – преимущественно дождь. Ветер будет дуть с юга, юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду.

Температура днем по западным районам составит плюс 8…13, местами на севере в осадках будет плюс 1…6 , по востоку – плюс 12…17. Ночью термометры покажут плюс 7…12 градусов, местами по крайним северным районам будет от минус 3 до плюс 2.

В Благовещенске 6 октября ночью ожидается увеличение облачности до значительной, в утренние часы пройдет небольшой дождь. Южный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура составит плюс 10…12. Днем в городе будет облачно, пройдет дождь. Западный ветер наберет скорость 5-10 метров в секунду. Термометры покажут плюс 13…15 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.