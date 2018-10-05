В благовещенском ЗАГСе преображается зал торжественных регистраций

Фото: instagram.com/zagsamur

В благовещенском ЗАГСе начался ремонт зала торжественной регистрации брака. Он длится со среды, 3 октября. После завершения работ там появятся новые цвета. Также в помещении поменяют линолеум, цветной витраж, люстру и мебель. И это не все задуманные преображения. На время проведения работ пары временно расписывают в тронном зале Дворца бракосочетания.

Как рассказала начальник амурского управления ЗАГС Наталья Томилова, зал торжественной регистрации брака обновляется каждые 4-5 лет.

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«В данном зале меняем витраж – над столом такой красивый синий витриж у нас, но он, к сожалению, лопнул от времени. Зданию больше 25 лет, и, конечно, все изнашивается. Будем вставлять красивое матовое стекло, чтобы оно было и посильнее, и посветлее. Люстру поменяем. Несколько стены меняем, потому что затираются быстро. Ну и наша цель на сегодня сделать зал несколько похожим с нашими входными дверями. Мы их поменяли и добавили перила, и все это больше под старину стало выглядеть. Поэтому и облик зала приблизим к этому стилю, насколько это нам удастся. Цвет будет похож под старину, в рамочках обои под старину и внутреннее обрамление. А вокруг светло-салатовый цвет добавится», – поделилась Наталья Сергеевна.

Также преобразится так называемый зимний сад. Там обновят стены и заменят линолеум. Закончить работы в зимнем саду и зале торжественной регистрации брака должны уже к следующей пятнице, 12 октября.

«Сейчас регистрация проходит внизу в роскошном тронном зале. Там тоже очень достойно: поставили новый стол для регистрации, новые стулья для гостей, которые затем перенесут в отремонтированный зал. Теперь молодожены просто спускаются в обратном порядке. Они просто поднимаются и под музыку вниз спускаются. Так что праздничная атмосфера для регистрации брака никак не нарушена, даже приобрела новую изюминку», – считает Наталья Томилова.

После завершения работ по ремонту зала торжественной регистрации брака и зимнего сада, во Дворце бракосочетания продолжатся другие работы по текущему ремонту.

Часть перемен обусловлена последствиями коммунальной аварии, которая произошла в здании зимой этого года.

По словам Наталья Томиловой закончить все работы по текущему ремонту внутри здания подрядная организация должна была до 28 сентября. Однако на завершение работ потребуется еще около двух недель. На все работы по текущему ремонту будет потрачено около миллиона рублей.

Фото: instagram.com/zagsamur/