От ЛДПР за пост мэра Свободного поборется Анатолий Осипов

Фото пресс-службы амурского отделения ЛДПР

Амурское отделение ЛДПР утвердило свою кандидатуру на выборы главы города Свободный. За пост мэра будет бороться Анатолий Осипов.

Кандидатура Анатолия Осипова была поддержана большинством голосов делегатов на конференции Амурского регионального отделения ЛДПР, которая состоялась 5 октября.

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Пресс-служба амурского отделения партии сообщает, что на прошлых выборах главы Свободного, проходивших в 2017 году, кандидата от ЛДПР Анатолия Осипова от победы отделяли всего 4 % голосов.

Анатолий Осипов – в прошлом редактор издания «Свободная газета +», а в настоящее время – депутат Законодательного собрания Амурской области.

«Работая в газете, он открыто критиковал власть, боролся с несправедливостью, помогал обращавшимся жителям города в решении различных проблем. В настоящее время продолжает помогать людям уже в статусе областного депутата. Так же открыто поднимает проблемы на заседаниях законодательного собрания, критикует действия властей, борется за улучшение жизни не только свободненцев, но и всех амурчан», – отмечают в ЛДПР.

Ранее Амур.инфо сообщало, что на выборах мэра Свободного не будет кандидата от партии «Единая Россия». При этом единороссы поддержат врио главы Свободного Владимира Константинова, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. Также на пост претендуют предприниматель из села Малая Сазанка Татьяна Майорова – самовыдвиженец; индивидуальный предприниматель, юрист Оксана Федосеева – от КПРФ; директор предприятия «Тепловые сети "Орлиный"» Николай Радкевич – самовыдвиженец.

Досрочные выборы мэра Свободного назначены на 11 ноября.

Предыдущий мэр города Юрий Романов не проработал в должности и года. На досрочном прекращении его полномочий настоял прокурор Свободного – в связи с нарушением антикоррупционного законодательства. 18 июля Романов подал заявление об отставке.