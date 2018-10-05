День варенья, мотокросс, конные соревнования: выходные в Благовещенске

Фото: www.livemaster.ru

В эти выходные благовещенцы смогут побывать на празднике выходного дня «День варенья», а также на конных соревнованиях. Кроме того, состоится чемпионат и первенство Амурской области по мотокроссу. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести время в эти выходные дни.

Суббота, 6 октября

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В 15:00 в селе Белогорье на территории хоккейной коробки (в районе школьного стадиона) состоится праздник выходного дня «День варенья». Гости праздника поучаствуют в конкурсе на лучшее варенье по номинациям: «Дизайнерская банка», «Самое вкусное варенье», «Самый оригинальный рецепт». В программе мероприятия также распродажа и обмен сельхозпродукцией, дикоросов, саженцев; выставка-распродажа предметов народного промысла; выступление ВИА «Времена года».

Дом ремесел в 10:30 приглашает на два мастер-класса: по керамике и народной кукле. Необходима предварительная запись.

Театр кукол покажет спектакль с театрализованным представлением «Мартынко», посвящённым открытию 55-го сезона. Начало в 11:00.

В Чигирях в 11:00 пройдет пятый этап открытого чемпионата и первенства Амурской области по мотокроссу.

Краеведческий музей в 14:00 приглашает на экскурсию в музей-мастерскую народного художника России Александра Тихомирова. В мастерской, где совсем недавно работал основатель нового направления в живописи, получившего название «оконопись», всё сохранилось в том виде, в каком было при жизни художника. Почувствовать атмосферу, в которой Александр Тихомиров создавал свои уникальные произведения, познакомиться с его творчеством, повседневной жизнью мастера, увлечениями, послушать диск с музыкой его любимого композитора можно будет вместе с экскурсоводом Еленой Тихомировой, дочерью художника.

В 17:00 в ОКЦ выступит вокальный ансамбль «Триумф».

Амурский театр драмы открыл 135, юбилейный сезон. На сцене премьера – мелодрама «Искушение». Начало в 18:00.

Воскресенье, 7 октября

7 октября на территории конноспортивного клуба «Аллюр» пройдет открытый турнир города Благовещенска по конному спорту. Спортсмены примут участие в 3-х видах конкура с разной высотой препятствий. Начало мероприятия в 13:00. Вход свободный. По окончании соревнований все желающие смогут прокатиться на лошадях и пони, совершить экскурсию по конюшне и познакомиться с другими животными клуба.

Дом ремесел приглашает на мастер-класс по керамике. Начало в 11:00.

В Амурском областном краеведческом музее состоится танцевально-поэтический перфоманс «Холст» от «народной» молодежной студии танца «Траффик». Начало в 16:00.

Театр кукол покажет спектакль «Секрет» с театрализованным представлением, посвящённым открытию 55-го сезона. Начало в 11:00.

В ОКЦ в 17:00 выступит автор и исполнитель собственных песен Ефрем Амирамов.

В театре драмы два спектакля: в 12:00 для детей покажут почти индейскую историю «Вождь краснокожих». Вечером, в 18:00, для взрослых – комедийное представление «Тартюф, или Обманщик».