Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:03 3

В Благовещенске артисты будут собирать деньги на храм

В Благовещенске артисты будут собирать деньги на храм

В Общественно-культурном центре 5 ноября состоится благотворительный концерт, вырученные средства от которого пойдут на продолжение строительства храма Ксении Петербургской, который располагается в микрорайоне Благовещенска.

В концерте примут участие коллективы Благовещенска: хореографический ансамбль «Ровесники», центральная детская школа искусств и студия танца «Траффик». Билеты стоят 500 рублей, в кассе ОКЦ сообщили, что они уже поступили в продажу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сейчас на строящемся храме Ксении Петербургской идут фасадные работы. Отделку выполняют специалисты из Хабаровска. На осень 2018 года запланированы работы по монтажу систем водоснабжения, отопления и электричества в цокольном этаже храма.

Просмотров всего: 297

#концерты #религия


Общество 18

Около Свободного установили 4-метровый крест
В России и мире 1

Известный духовник подвергал учеников сексуальному и физическому насилию
Происшествия 5

В Свободном загорелись строительные леса нового храма
Общество 1

В Амурскую область приехали исследователи религии из разных стран
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    2 часа назад

    А РПЦ на памятник Белоглазову скидывалась?

    А так - весьма остроумно, даже если вообще никто не захочет идти на концерты - пойдут родители воспитанников (ну не выступать же их детям перед пустым залом).

    Шах и Мат.

  • Rak900

    Rak900
    24 минуты назад

    а что деньги уже распилили на строительство?

  • ay

    ay
    13 минут назад

    А почему на храм? Лучше на дом престарелых, иль интернат какой. Да на детсадик и то благороднее.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь