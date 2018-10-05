В Благовещенске артисты будут собирать деньги на храм

В Общественно-культурном центре 5 ноября состоится благотворительный концерт, вырученные средства от которого пойдут на продолжение строительства храма Ксении Петербургской, который располагается в микрорайоне Благовещенска.

В концерте примут участие коллективы Благовещенска: хореографический ансамбль «Ровесники», центральная детская школа искусств и студия танца «Траффик». Билеты стоят 500 рублей, в кассе ОКЦ сообщили, что они уже поступили в продажу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», сейчас на строящемся храме Ксении Петербургской идут фасадные работы. Отделку выполняют специалисты из Хабаровска. На осень 2018 года запланированы работы по монтажу систем водоснабжения, отопления и электричества в цокольном этаже храма.