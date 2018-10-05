Стали известны причины аварии в Твери

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В ГИБДД назвали причину крупной аварии с участием маршрутки и автобуса в Калининском районе Тверской области. ДТП произошло из-за того, что «форд» выехал на встречную полосу, где и столкнулся лоб в лоб с ЛиАЗом.

5 октября в 8 утра на автодороге Тверь – Ржев произошла чудовищная по своим последствиям авария. 13 человек погибли сразу на месте происшествия, 1 человек выжил и был доставлен на вертолете санавиации в больницу.

На месте трагедии страшная картина: много крови, разбросаны личные вещи, одежда, куча ботинок. На дороге стоят автобус ЛИАЗ и торчащая из него маршрутка. На месте происшествия работают органы следствия, сообщает Tvernews.ru.