Четверг и пятница установили в Благовещенске тепловые рекорды

Четверг и пятница, 4 и 5 октября, в Благовещенске выдались рекордно теплыми. Как рассказали ИА «Амур.инфо» в Амурском гидрометцентре, были побиты температурные достижения 1922 и 1940 годов.

«Вчера максимальные температуры воздуха в центральных и южных районах понимались до 24-26 градусов. Выше всех поднялись столбики термометров в Черняево Магдагачинского района – до 27 градусов и Джалинде Сковородинского района – также до 27-ми. В Благовещенске состоялся метеорекорд – 25,8 градуса. Это максимальная температура воздуха для 4 октября за весь период метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был 4 октября 1940 года – 23 градуса ровно. Сегодня также состоялся метеорекорд. Предыдущий – 24,1 градуса – был в 1922 году 5 октября. Сегодня метеорекорд – 26 градусов ровно», – сообщила дежурный метеоролог.

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Специалист отметила: возможно, что ночь с 5 на 6 октября в Благовещенске поставит рекорд как самая теплая – к этому есть все предпосылки.

В последующие дни погода в Амурской области изменится. В ночь с 5 на 6 октября на территорию Приамурья сместится западный циклон.

«На смену субтропическим воздушным массам идет более холодная воздушная масса из Восточной Сибири», – сказала метеоролог.

Циклон принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Температурный фон понизится примерно на 10 градусов.

«Суббота и воскресенье еще будут теплыми, потому что мы будем находиться под влиянием южных, юго-восточных потоков – ветер будет южный, юго-восточный, поэтому будет более-менее комфортно. А уже с понедельника ветер меняет направление на северо-западное, подключается высотная часть циклона. В понедельник-вторник ждем осадки в большинстве районов области, но слабые. Дождь, местами с мокрым снегом. Температура на севере области днем – около 5 градусов тепла. В южных районах – около 10 градусов. Ночные температуры в южных районах близки к нулю и с легким минусом, а на севере – минус 2-7 ночью», – отметила специалист.