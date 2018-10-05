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5октября
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сегодня, 16:30 0

Крысы съели 200 тысяч долларов

Крысы съели 200 тысяч долларов
Фото: Dreamstime

Нашествие крыс в университетской библиотеке Штутгарта привело к порче восьми тысяч редких книг. Представители библиотеки рассказали, что с начала года грызуны испортили тысячи книг, в том числе изданных в прошлом веке.

В частности, были уничтожены научные издания 1970-1980-х годов, а также труды по экономике, юриспруденции и социологии. Общий размер ущерба оценивают в 200 тысяч евро.

«Многие стеллажи так сильно испачканы крысиным пометом, что их невозможно отмыть», – жалуются сотрудники.

Библиотекари уверены, что такое количество грызунов появилось в здании из-за соседского парка, посетители которого наводнили его мусором. Уборка сада происходит раз в неделю, а в остальные дни на земле часто можно встретить выброшенные объедки.

Университет планирует провести тщательную уборку в библиотеке и перекрыть крысам возможные пути входа, сообщает «Лента.ру».

В июне в одном из банкоматов в Индии обнаружили, что часть денежных банкнот была уничтожена грызунами. Аппарат не работал несколько недель. В ходе расследования оказалось, что мыши съели банкноты общей стоимостью 1 миллион 238 тысяч рупий (более 1,1 миллиона рублей).

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#животные #природа #происшествия


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