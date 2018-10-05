Благовещенский гипермаркет ответил насчет сыра из будущего и банано-помидоров

Исполнительный директор гипермаркета проинформировала, что они разбирались с данной ситуацией. Однако не смогли прокомментировать ситуацию с сыром, на котором в качестве даты выработки указано 8 ноября 2018 года.

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«К сожалению, прокомментировать ситуацию с сыром мы не можем, так как недостаточно информации для проведения разбирательства, нет полной информации по маркировочному ярлыку, фотография с интернет-ресурса не охватывает полностью плу-этитетку, информации недостаточно для проведения проверки. Мы провели проверку текущей выкладки, подобных сроков выработки не выявлено на витрине», – говорится в ответе исполнительного директора.

Насчет бананов, на которых был ценник от помидоров, да еще и с ошибочно указанной суммой – гораздо выше, чем положено, представитель ответила так: «В магазине в отделе свежих овощей и фруктов установлены весы самообслуживания. Покупатель самостоятельно завешивает товар и наклеивает плу-этитетку на товар. Не всегда, к сожалению, хозяйки касс выявляют ошибки при взвешивании товара на весах самообслуживания, но мы работаем над этим. Мы предлагаем покупателю обратиться непосредственно в магазин на пункт обслуживания покупателей для разрешения возникших вопросов и возмещения переплаты по покупке. Мы всегда очень оперативно реагируем на жалобы покупателей».

Также исполнительный директор поблагодарила редакцию за обращение. «Спасибо за ваше обращение, вы помогаете нам стать лучше. Будем рады вас видеть в числе наших покупателей», – написала представитель.