Рогозин: вторую очередь Восточного завершат в 2022 году

Строительство второй очереди на космодроме Восточный по контракту завершится в 2022 году, затем пройдут испытания, пуск ракеты запланирован на 2023 год, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По контракту в 2022 году (завершится строительство), потом испытания, потом пуск ракеты. Он запланирован на 2023 год», — сказал он.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в сентябре подписание контракта на строительство второй очереди космодрома с ПСО «Казань» несколько раз откладывалось. Вторая очередь будет предназначена для запуска более тяжелых ракет-носителей класса «Ангара».