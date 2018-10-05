Рогозин: вторую очередь Восточного завершат в 2022 году
Строительство второй очереди на космодроме Восточный по контракту завершится в 2022 году, затем пройдут испытания, пуск ракеты запланирован на 2023 год, заявил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
«По контракту в 2022 году (завершится строительство), потом испытания, потом пуск ракеты. Он запланирован на 2023 год», — сказал он.
Как сообщало ИА «Амур.инфо», в сентябре подписание контракта на строительство второй очереди космодрома с ПСО «Казань» несколько раз откладывалось. Вторая очередь будет предназначена для запуска более тяжелых ракет-носителей класса «Ангара».
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