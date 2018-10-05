Студенты из Приамурья выйдут на связь с МКС

Фото: kp.ru

10 октября Амурский государственный университет в Благовещенске организует сеанс связи с Международной космической станцией. Он состоится в 16:58 в Амурском центре управления полетами (главный корпус АмГУ, 3-й этаж).

Студентам предоставят возможность пообщаться с одним из членов экспедиции. На вопросы молодых людей будет отвечать космонавт-испытатель Сергей Прокопьев, сообщает пресс-служба АмГУ. Как отмечается, возможно, в будущем подобные сеансы связи станут регулярными. Если удастся достигнуть окончательной договоренности, то следующий сеанс состоится в декабре.

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Александр Авдеев