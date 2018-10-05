Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:49 0

Студенты из Приамурья выйдут на связь с МКС

Студенты из Приамурья выйдут на связь с МКС
Фото: kp.ru

10 октября Амурский государственный университет в Благовещенске организует сеанс связи с Международной космической станцией. Он состоится в 16:58 в Амурском центре управления полетами (главный корпус АмГУ, 3-й этаж).

Студентам предоставят возможность пообщаться с одним из членов экспедиции. На вопросы молодых людей будет отвечать космонавт-испытатель Сергей Прокопьев, сообщает пресс-служба АмГУ.

Как отмечается, возможно, в будущем подобные сеансы связи станут регулярными. Если удастся достигнуть окончательной договоренности, то следующий сеанс состоится в декабре.

Просмотров всего: 102

#космос #студенты #технологии


Общество

Рогозин: вторую очередь Восточного завершат в 2022 году
Экономика

Василий Орлов: строительство газохимкомплекса в Приамурье разовьет смежные производства
Общество 1

Специалисты прокомментировали странность с заявкой на гектар в Приамурье
Общество

Очередная ракета взлетит с Восточного на день раньше
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь