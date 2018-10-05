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5октября
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сегодня, 15:42 0

В Благовещенске ограничат проезд по улице Заводской

В Благовещенске ограничат проезд по улице Заводской
Фото: admblag.ru

Благовещенцев информируют о временном ограничении движения транспорта по улице Заводской с вечера 5 октября. Это связано с работами по устранению аварии на сетях теплоснабжения.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, движение транспортных средств ограничат на участке Заводской между улицами Мухина и Калинина. Ограничение продлится в период с 20:00 5 октября до 08:00 6 октября.

Власти города просят водителей транспорта выбирать альтернативные маршруты для движения.

В пресс-службе администрации Благовещенска ИА «Амур.инфо» уточнили, что теплоснабжение каких-либо жилых домов не приостанавливалось.

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#транспорт


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