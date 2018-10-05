В Благовещенск возвращается «Ночь пожирателей рекламы»
10 ноября, впервые после пятилетнего перерыва, в Благовещенске состоится главное развлекательное событие года – «Ночь пожирателей рекламы». Зрителям представят новую пятичасовую подборку рекламных роликов из коллекции Жана-Мари Бурсико.
«Это будут потрясающие истории любви и увлекательные мини-рассказы о развитии новых технологий. Как всегда, в программе Жана Мари Бурсико собраны самые интересные, красивые, противоречивые, грустные и озорные ролики со всего мира», – поясняет представитель организатора мероприятия, промо-менеджер ТК «Альфа-канал» Татьяна Водопьянова.
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Но не только роликами будут развлекать гостей «Ночи пожирателей рекламы». На мероприятии их ждет немало сюрпризов: розыгрыши призов, фотозона, дегустация напитков и многое другое, что тщательно скрывается под покровом магии. Ведь тема этой «Ночи» – «Магия рекламы». Также в зале будет присутствовать настоящая современная ведьмочка, которая угостит гостей своими лучшими зельями.
Шоу «Ночь пожирателей рекламы» берет свое начало в 1981 году. Тогда Жан Мари Бурсико арендовал парижскую «Кинопанораму» на одну ночь и устроил достаточно рискованную премьеру под названием La Nuit des Publivores – дословно «Ночь рекламоядных» (в русском варианте «Ночь пожирателей рекламы»). Так появился формат первого в мире шоу-проекта: показ на экранах больших кинотеатров в течение ночи (три блока по 1,5 часа) рекламных роликов как произведений искусства, снятых в разное время в разных странах. С 1982 года «Ночь пожирателей рекламы» путешествует по всему миру.
В этом году в России «Ночь» будет проводиться в 25-й раз, что тоже является своеобразной магией. Программа рассчитана практически на всю ночь и закончится только в 3 часа утра.
С 19:00 до 21:30 гостей ждут развлекательная программа, конкурсы и дегустации. Но главное, в это время пройдет розыгрыш призов для всех участников мероприятия. Также в это время будут работать интерактивные точки, зрители смогут пообщаться друг с другом и поучаствовать в шоу-программе.
В 21:30 стартует первый блок рекламных роликов. Здесь зрителей будут ждать приятные сюрпризы.
В 23:00 закончится первый блок, и начнется 40-минутная пауза, во время которой пройдет розыгрыш призов по билетам. Участники розыгрыша смогут выиграть сертификаты на участие в фитнес-проекте, в спа-салон, на турбазу и множество других ценных подарков.
В 23:40 начнется второй полуторачасовой показ лучших рекламных роликов со всего мира.
После небольшого перерыва самые стойкие любители рекламы смогут посмотреть завершающий блок роликов.
Организатором «Ночи пожирателей рекламы–2018» в Благовещенске выступает телекомпания «Альфа-канал».
«Ночь пожирателей рекламы» ждёт гостей старше 18 лет 10 ноября в ОКЦ. Начало в 19:00.
Стоимость билетов варьируется от 500 до 1 200 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ОКЦ. Телефон: 37-02-96.
Количество билетов ограничено, поэтому стоит поторопиться, чтобы выбрать лучшие места.
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