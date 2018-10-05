Фонд капремонта Приамурья вложил в банк деньги, полученные от собственников домов

Фото: moskva.glavny.tv

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» положила часть средств, полученных от собственников многоэтажек, на депозит в банк. Кредитную организацию для этих целей искали по конкурсу. В итоге отобрали ту, что предложила самый большой процент.

Как пояснили в Фонде, речь идет о так называемых временно свободных средствах Фонда капремонта общего имущества многоквартирных домов.

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«Временно свободными средствами Фонда капитального ремонта для их размещения региональным оператором в кредитных организациях, являются остатки средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, образовавшиеся на счете (счетах) регионального оператора, не использованные в предыдущем году в соответствии с требованиями к обеспечению финансовой устойчивости деятельности регионального оператора, установленными частями 2 и 3 статьи 185 Жилищного кодекса РФ», – такое определение свободным средствам дали в Фонде в ответ на запрос ИА «Амур.инфо».

Согласно областному закону, 20 % от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году должны оставаться на счетах Фонда. В законе сказано, что ежегодно региональный оператор вправе израсходовать на капитальный ремонт остаток тех денежных средств, которые поступили и не были потрачены в предыдущем году, а также 80 % прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году.

Решение о размещении временно свободных средств и их предельный размер принимает правление Фонда с одобрения попечительского совета Фонда – так прописано в уставе некоммерческой организации.

Для того чтобы отобрать банк для размещения временно свободных средств, был проведен конкурс. На участие заявились три коммерческие организации: ПАО «Банк ВТБ» (город Санкт-Петербург), ПАО «Сбербанк России» (город Благовещенск) и акционерное общество «Газпромбанк» (город Владивосток).

Последний и стал победителем, предложив самый высокий процент – 6,87 % годовых. С этим банком 17 сентября 2018 года Фонд и подписал соглашение о порядке проведения депозитных операций. Вложенная сумма составила 167 061 305 рублей 88 копеек. Договор был заключен на три месяца – это максимальный срок для размещения временно свободных денежных средств, прописанный в постановлении федерального правительства.

На вопрос, с какой целью вкладываются деньги, в Фонде ответили: «Для обеспечения сохранности от инфляционных процессов денежных средств собственников, находящихся в Фонде».

По закону, проценты, полученные от размещения средств, приравниваются к средствам граждан. И потратить их некоммерческая организация может только на цели, связанные с капремонтом домов. Об этом рассказал один из членов попечительского совета Фонда – Юрий Кушнарь. Весь перечень работ, на которые можно пустить средства, прописан в областном законе «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Амурской области». Сейчас таких пунктов 12, амурские законодатели собираются внести еще один – проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме). В первом чтении поправки уже приняты. Во втором чтении их должны принять в октябре.

Что касается конкурса на право разместить свободные деньги Фонда, то в январе текущего года подобный уже проводился. Правда, тогда цена договора была не определена. На участие заявились также три кредитные организации. По итогам, которые подводились весной, победителем признали «Россельхозбанк» (Москва). Он предложил самый высокий процент – 6,16 %. Однако в итоге победитель договор с Фондом подписывать не стал. И спустя некоторое время конкурс провели вновь.