Благовещенец хотел одолжить деньги, но надел маску и ограбил знакомого
У пьяного жителя Благовещенска закончились деньги на покупку алкоголя. Он поехал в гости к знакомому, чтобы взять у него взаймы. Однако передумал: надел шапку-маску с прорезями и решил, что лучше ограбить приятеля, тогда деньги не придется отдавать.
В суде было установлено, что нетрезвый житель Благовещенска решил занять у знакомого деньги на алкоголь. Но идти к другу домой не захотел и позвонил ему. Тот как раз ехал на такси и предложил подвезти подсудимого. Вместе они приехали к дому потерпевшего и вошли в пристройку, дверь которой была не заперта. Находясь в ней, подсудимый понял, что не хочет в дальнейшем отдавать деньги. А потому решил их не занимать, а открыто похитить. Чтобы хозяин дома его не узнал, мужчина надел шапку-маску с прорезями для глаз, которую ранее приобрел в магазине и носил в кармане.
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В это время хозяин, услышав шум в пристройке, открыл входную дверь и, увидев человека в маске, испугался и попытался закрыться. Но сразу получил удар кулаком в челюсть. Грабитель в маске заломил ему руку, провел в дом и потребовал отдать деньги.
Приятель подсудимого тоже прошел в дом и, будучи не осведомленным о преступных его намерениях, стал осматривать дом, не придавая значения действиям сотоварища, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.
Подсудимый, между тем, ногой ударил потерпевшего под колено, а потом рукой в грудь. Тот сообщил, что отдаст деньги. Достал 5 000 рублей и положил их на ковер в зале. Подсудимый забрал деньги, потом увидел в руках потерпевшего телефон Samsung, выхватил его и скрылся с места совершения преступления.
Суд признал благовещенца виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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