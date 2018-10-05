Благовещенец хотел одолжить деньги, но надел маску и ограбил знакомого

Фото: gtrk-saratov.ru

У пьяного жителя Благовещенска закончились деньги на покупку алкоголя. Он поехал в гости к знакомому, чтобы взять у него взаймы. Однако передумал: надел шапку-маску с прорезями и решил, что лучше ограбить приятеля, тогда деньги не придется отдавать.

В суде было установлено, что нетрезвый житель Благовещенска решил занять у знакомого деньги на алкоголь. Но идти к другу домой не захотел и позвонил ему. Тот как раз ехал на такси и предложил подвезти подсудимого. Вместе они приехали к дому потерпевшего и вошли в пристройку, дверь которой была не заперта. Находясь в ней, подсудимый понял, что не хочет в дальнейшем отдавать деньги. А потому решил их не занимать, а открыто похитить. Чтобы хозяин дома его не узнал, мужчина надел шапку-маску с прорезями для глаз, которую ранее приобрел в магазине и носил в кармане.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности продукты питания

одежда и обувь

бытовая химия товары для дома

игрушки

... и многое другое! Мы находимся по адресу:

ул. Лазо, 2 Режим работы:

с 9 до 21 ч без перерыва

без выходных

В это время хозяин, услышав шум в пристройке, открыл входную дверь и, увидев человека в маске, испугался и попытался закрыться. Но сразу получил удар кулаком в челюсть. Грабитель в маске заломил ему руку, провел в дом и потребовал отдать деньги.

Приятель подсудимого тоже прошел в дом и, будучи не осведомленным о преступных его намерениях, стал осматривать дом, не придавая значения действиям сотоварища, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Подсудимый, между тем, ногой ударил потерпевшего под колено, а потом рукой в грудь. Тот сообщил, что отдаст деньги. Достал 5 000 рублей и положил их на ковер в зале. Подсудимый забрал деньги, потом увидел в руках потерпевшего телефон Samsung, выхватил его и скрылся с места совершения преступления.

Суд признал благовещенца виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком два года 15 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.