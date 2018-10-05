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сегодня, 15:08 4

Предстанет перед судом житель Завитинска, укусивший полицейского

Предстанет перед судом житель Завитинска, укусивший полицейского
Фото: ru.slovoidilo.ua

В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Завитинска. Мужчина обвиняется в том, что он укусил сотрудника полиции.

Инцидент произошел 20 июля. Полицейским поступила информация о том, что на окраине Завитинска мужчина собирает дикорастущую коноплю. Прибыв на место, стражи порядка увидели амурчанина, который катил перед собой тележку с мешком. Один из сотрудников, представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил показать содержимое мешка. Мужчина побежал в сторону, пытаясь скрыться. После непродолжительного преследования его удалось задержать, но при этом амурчанин укусил полицейского за левое плечо. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, стражу порядка были причинены «физическая боль и телесное повреждение».

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело в отношении него направят в суд.

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Комментарии
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  • stepan28rus

    stepan28rus
    13 минут назад

    А может он голодный был?

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    10 минут назад

    стражу порядка были причинены «физическая боль и телесное повреждение». какая красивая формулировка.

    Закон что дышло куда свернешь ...вовремя.... туда и вышло.

    Если кому другому а не стражу порядка были бы причинены «физическая боль и телесное повреждение» , результат был бы :- "Виновные лица не установлены"

  • Кукумбер

    Кукумбер
    7 минут назад

    Фее лишь бы ляпнуть, нигилизм во всей красе.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    3 минуты назад

    Кукумбер

    Фее лишь бы ляпнуть, нигилизм во всей красе.



    ляпает корова а Фея знает что пишет.

    менты твари ленивые, народ держат за дураков, работают на отшибись.

    Когда дело их лично не касается.

    Прикрывают косяки друг друга.

    начальники прикрывают косяки подчиненных.

    прокуратура прикрывает косяки ментов.

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