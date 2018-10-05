Предстанет перед судом житель Завитинска, укусивший полицейского

Фото: ru.slovoidilo.ua

В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего жителя города Завитинска. Мужчина обвиняется в том, что он укусил сотрудника полиции.

Инцидент произошел 20 июля. Полицейским поступила информация о том, что на окраине Завитинска мужчина собирает дикорастущую коноплю. Прибыв на место, стражи порядка увидели амурчанина, который катил перед собой тележку с мешком. Один из сотрудников, представившись и предъявив служебное удостоверение, предложил показать содержимое мешка. Мужчина побежал в сторону, пытаясь скрыться. После непродолжительного преследования его удалось задержать, но при этом амурчанин укусил полицейского за левое плечо. Как сообщает СУ СКР по Амурской области, стражу порядка были причинены «физическая боль и телесное повреждение».

В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину. В ближайшее время уголовное дело в отношении него направят в суд.