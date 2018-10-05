В ноябре в Свободном проведут предпринимательский форум

Фото: allinmos.ru

2 ноября в Свободном состоится первый предпринимательский форум «Свободный. Время новых возможностей». На одной площадке представители бизнес-сообщества, власти, институтов инфраструктуры поддержки, инвесторы найдут решения по развитию предпринимательства в городе президентского внимания.

«С одной стороны, Свободный переживает второе рождение. С другой, он не справляется с огромным количеством прибывающих строителей Амурского газоперерабатывающего завода. В следующем году город примет более 20 000 человек. Сфера услуг просто не готова к таким потребностям. Наша задача – проработать готовые решения для бизнеса, показать предпринимателям, какие огромные возможности появляются в городе. А взамен мы готовы создать максимально комфортные условия для бизнес-сообщества», – сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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Организаторы отмечают, что в мероприятиях форума примут участие представители федеральных министерств, институтов развития, общественные организации и руководители крупных компаний региона. Участникам презентуют уже реализуемые в городе успешные бизнес-проекты и готовые кейсы. «Газпром переработка Благовещенск» и «СИБУР» проведут В2В-встречи, где обсудят сотрудничество при реализации газовых проектов региона, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Как отмечают в администрации Свободного, сейчас в городе наиболее развита рознично-оптовая торговля. При этом в населенном пункте есть предприниматели, которые идут в ногу со временем и готовы работать по другим направлениям.

«Времени на раскачку больше нет. Мы очень надеемся, что бизнес-форум будет как раз той самой "таблеткой", которая заставит бизнесменов стать более активными. Администрация города готова идти навстречу и создавать все условия, чтобы у предпринимателей получилось реализовывать самые смелые идеи и проекты», – говорит исполняющий обязанности главы Свободного Владимир Константинов.

В настоящее время в Свободном проживает 54,7 тысячи человек. Городские власти уверены, что ситуация кардинально изменится. Пример перед глазами – город Тобольск. 10 лет назад там началось строительство Тобольского нефтехимического комбината, который помог в разы увеличить численность населения и дал мощный импульс развития местному бизнесу.

Форум «Свободный. Время новых возможностей» пройдет при поддержке правительства Амурской области, ПАО «Сибур», ООО «Газпром переработка Благовещенск», Агентства Амурской области по привлечению инвестиций и администрации Свободного. Регистрация участников продлится до 30 октября на инвестиционном портале региона: invest.amurobl.ru/forum.