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После употребления виагры мужчина увидел мир в красном цвете

После употребления виагры мужчина увидел мир в красном цвете
Фото: tboximage.ru

Мужчина принял слишком большую дозу препарата для лечения эректильной дисфункции и заработал повреждение глаз. Сейчас он видит весь мир в красном цвете.

31-летний пациент признался, что не может назвать точную дозу принятого препарата: он просто выпил его прямо из бутылки. В результате спустя год после первых жалоб он все еще видит окружающий мир в красном цвете.

Вероятно, причиной порчи зрения стал силденафил, который преимущественно производится под торговой маркой «Виагра». В числе побочных эффектов препарата значатся временные проблемы со зрением.

Специалисты изучили структуру глаза и обнаружили микроскопические повреждения участков сетчатки, отвечающих за цветное зрение.

В исследовании не уточняется, какое именно лекарство принял мужчина, но известно, что оно было приобретено не в аптеке, а в интернет-магазине, сообщает «Лента.ру».

Все виды лечения, которые обычно применяются в подобных типах повреждений, не дали эффекта. Врачи отметили, что производители подобных препаратов должны информировать потенциальных пациентов о последствиях передозировки тщательнее.

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#жизнь #здоровье


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