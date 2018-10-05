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Министр культуры Приамурья прокомментировала высказывание Алексея Венедиктова

Министр культуры Приамурья прокомментировала высказывание Алексея Венедиктова

Министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова прокомментировала сравнение ее должности с должностью посла в Занзибаре. Их уравнял главный редактор «Эха Москвы», комментируя рейтинги доверия президенту и Российской армии.

Рассказывая в своем блоге, что рейтинг армии выше президентского, Алексей Венедиктов написал, что «с таким превосходством … легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области».

О таком сравнении Ольга Юркова, по ее словам, узнала только от корреспондента Амур.инфо. Министр сказала, что для нее это не прозвучало обидно. Скорее даже, такое высказывание говорит в пользу Приамурья.

«У каждого человека свое мнение. Даже если бы он сказал губернатором Амурской области, это в любом случае было бы для Шойгу понижением. Для него любая должность в любом регионе Российской Федерации будет понижением. Даже губернатором Москвы и Санкт-Петербурга, потому что он министр обороны. Хорошо, что он (Алексей Венедиктов, – Прим.ред.) знает, что в Амурской области есть министр культуры. И хорошо, что он знает, что есть Занзибар», – прокомментировала Ольга Александровна. .

По поводу выбора Приамурья и именно ее должности в качестве «разжалования» министра обороны министр культуры ответила так: «Хорошо, что он выбрал Амурскую область. Это значит, что он знает, что такая область у нас есть. И знает, что есть министр культуры Амурской области. Это только плюс для нас, что сделали такое сравнение. Мы будем очень рады, если Шойгу окажется в Амурской области».

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Алексей Венедиктов уравнял посты министра культуры Амурской области и посла в Занзибаре
Комментарии
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  • Формат

    Формат
    2 часа назад

    Как примитивно!

  • человек

    человек
    2 часа назад

    Это шо занамёки? Будем рады если Шойгу окажется в Амурской области. Эдак можно и договориться......

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    На мой взгляд, Ольга Юркова дала достойный ответ, вполне интеллигентный и с подковыркой

    Что касается Шойгу, он здесь, в Благовещенске уже бывал, правда, не в качестве министра обороны.

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