Министр культуры Приамурья прокомментировала высказывание Алексея Венедиктова

Министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова прокомментировала сравнение ее должности с должностью посла в Занзибаре. Их уравнял главный редактор «Эха Москвы», комментируя рейтинги доверия президенту и Российской армии.

Рассказывая в своем блоге, что рейтинг армии выше президентского, Алексей Венедиктов написал, что «с таким превосходством … легко стать послом в Занзибаре. Или министром культуры в правительстве Амурской области».

О таком сравнении Ольга Юркова, по ее словам, узнала только от корреспондента Амур.инфо. Министр сказала, что для нее это не прозвучало обидно. Скорее даже, такое высказывание говорит в пользу Приамурья.

«У каждого человека свое мнение. Даже если бы он сказал губернатором Амурской области, это в любом случае было бы для Шойгу понижением. Для него любая должность в любом регионе Российской Федерации будет понижением. Даже губернатором Москвы и Санкт-Петербурга, потому что он министр обороны. Хорошо, что он (Алексей Венедиктов, – Прим.ред.) знает, что в Амурской области есть министр культуры. И хорошо, что он знает, что есть Занзибар», – прокомментировала Ольга Александровна. .

По поводу выбора Приамурья и именно ее должности в качестве «разжалования» министра обороны министр культуры ответила так: «Хорошо, что он выбрал Амурскую область. Это значит, что он знает, что такая область у нас есть. И знает, что есть министр культуры Амурской области. Это только плюс для нас, что сделали такое сравнение. Мы будем очень рады, если Шойгу окажется в Амурской области».