Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:08 19

В Свободном осудили гражданина Нидерландов за прилюдное справление нужды

В Свободном осудили гражданина Нидерландов за прилюдное справление нужды
Фото: pixabay.com

Свободненский городской суд вынес приговор 30-летнему гражданину Нидерландов. Мужчина работает в одной из компаний на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода и сейчас живет в Свободном. В один из дней иностранец повел себя неподобающим образом, справив нужду в общественном месте.

Установлено, что 16 сентября 2018 года мужчина справил «свои естественные потребности» на крыльце одного из торговых центров, сообщает пресс-служба Свободненского городского суда. Тем самым гражданин Нидерландов выразил явное неуважение к обществу, грубо нарушив общественный порядок.

Суд назначил иностранцу наказание в виде административного ареста сроком на сутки.

Просмотров всего: 1955

#происшествия #Свободный #суды


Происшествия 1

Благовещенец хотел одолжить деньги, но надел маску и ограбил знакомого
Происшествия 3

Предстанет перед судом житель Завитинска, укусивший полицейского
Общество 1

В ноябре в Свободном проведут предпринимательский форум
Происшествия 8

В Благовещенске с дома в микрорайоне рухнула штукатурка

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Полиграф

    Полиграф
    3 часа назад

    а демонстрации органов малолетним там не было. так бы и уголовку можно раскачать

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    Хм...

    Нашли козла отпущения!

    Русских сыкунов-общественников не могут поймать, а тут даже осудили! )))

  • ParadoxoFF Drug

    ParadoxoFF Drug
    3 часа назад

    Все верно, голландца не нашел доступный туалет в торговом центре и поступил так как и необходимо было. В Великобритании если беременная женщина хочет по нужде, но в округе нет общественных туалетов она имеет право вызвать полицейского и сделать дело в его головной убор. Это без шуток. Просто у нас не принято обращать внимание на наличие доступных общественных туалетов. А это самая главная витрина любого города. И Благовещенск здесь тоже далеко не блещет. Общественных туалетов тут вообще нет.

  • Выброшенная принцесса

    Выброшенная принцесса
    2 часа назад

    Отрезать ему писялку!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Всем отрезать писялки!!

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Выброшенная принцесса

    Отрезать ему писялку!!!



    И отдать тебе? О_О



    Хороших принцесс не выбрасывают...



  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    ParadoxoFF Drug

    Все верно, голландца не нашел доступный туалет в торговом центре и поступил так как и необходимо было. В Великобритании если беременная женщина хочет по нужде, но в округе нет общественных туалетов она имеет право вызвать полицейского и сделать дело в его головной убор. Это без шуток. Просто у нас не принято обращать внимание на наличие доступных общественных туалетов. А это самая главная витрина любого города. И Благовещенск здесь тоже далеко не блещет. Общественных туалетов тут вообще нет.



    В т/ц "Пассаж" есть туалет, он находится на первом этаже (не путать с цокольным) рядом с входом в кафе "Крутой перец"

  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    Oldlord

    Хм...

    Нашли козла отпущения!

    Русских сыкунов-общественников не могут поймать, а тут даже осудили! )))



    вчера вечером по вотсаппу прилетел ролик на эту тему про человека, оОочень напоминающего брата нашего сенатора. интересно, как закон квалифицирует случаи с данными персонами? когда можно увидеть сообщение, что данный персонаж понес наказание? или его случай не будет являться нарушением общественной морали, так как в такие заведения ходят личности с поврежденной планкой?



  • человек

    человек
    2 часа назад

    Nikodim

    Oldlord

    Хм...

    Нашли козла отпущения!

    Русских сыкунов-общественников не могут поймать, а тут даже осудили! )))



    вчера вечером по вотсаппу прилетел ролик на эту тему про человека, оОочень напоминающего брата нашего сенатора. интересно, как закон квалифицирует случаи с данными персонами? когда можно увидеть сообщение, что данный персонаж понес наказание? или его случай не будет являться нарушением общественной морали, так как в такие заведения ходят личности с поврежденной планкой?



    Наказание ????? За шо ? Чувак наркоманов выводит, а это не так просто. У него внедрение в среду социально безответственных.



  • человек

    человек
    2 часа назад

    Nikodim

    Oldlord

    Хм...

    Нашли козла отпущения!

    Русских сыкунов-общественников не могут поймать, а тут даже осудили! )))



    вчера вечером по вотсаппу прилетел ролик на эту тему про человека, оОочень напоминающего брата нашего сенатора. интересно, как закон квалифицирует случаи с данными персонами? когда можно увидеть сообщение, что данный персонаж понес наказание? или его случай не будет являться нарушением общественной морали, так как в такие заведения ходят личности с поврежденной планкой?



    Наказание ????? За шо ? Чувак наркоманов выводит, а это не так просто. У него внедрение в среду социально безответственных.



  • КП

    КП
    2 часа назад



    У них так принято. Это цивилизованная страна. Надо перенимать опыт!

  • человек

    человек
    2 часа назад

    Я сама

    ParadoxoFF Drug

    Все верно, голландца не нашел доступный туалет в торговом центре и поступил так как и необходимо было. В Великобритании если беременная женщина хочет по нужде, но в округе нет общественных туалетов она имеет право вызвать полицейского и сделать дело в его головной убор. Это без шуток. Просто у нас не принято обращать внимание на наличие доступных общественных туалетов. А это самая главная витрина любого города. И Благовещенск здесь тоже далеко не блещет. Общественных туалетов тут вообще нет.



    В т/ц "Пассаж" есть туалет, он находится на первом этаже (не путать с цокольным) рядом с входом в кафе "Крутой перец"



    Оборзели эти галанцы, немсы и итальянсы. Китайцы, турки и таджики себя так не ведут в Свободном.



  • Touareg

    Touareg
    2 часа назад

    Так-то голландцы славятся своей прямотой и жизнью по принципу "что естественно, то не безобразно". Это россияне лицемерят и строят из себя эльфов, вот только почему-то в Нидерландах уровень преступности один из самых низких в Европе в отличие от России, в которой он один из самых высоких. На улицах не ссым, коноплю не курим, геев не любим, казино и проституция вне закона, зато режем и забиваем друг друга до смерти по пьяни, потому что других развлечений нет - это же всяко цивилизованней, чем в "гейропе".

  • человек

    человек
    2 часа назад

    КП

    У них так принято. Это цивилизованная страна. Надо перенимать опыт!



    это не наш путь, у нас Азия и нужду надо справлять за углом в спокойной обстановке а не перфомсы устраивать.



  • Братеев1

    Братеев1
    2 часа назад

    туалетов наверно общественных нет

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Там на улице Ленина полынь растет двухметровая на газонах...В ней и нужду можно справить, и даже переночевать взводу пластунов.

  • Щуп

    Щуп
    1 час назад

    Братеев1

    туалетов наверно общественных нет



    Так он общественным и воспользовался, только прилюдно))

  • stepan28rus

    stepan28rus
    18 минут назад

    Да... не толерантный у нас суд не разделяет европейские ценности.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    6 минут назад

    Помню как местные иксперты-форумчане утверждали, что иностранцев за такое не наказывают. Что теперь они скажут? Или сделают вид что не говорили? Одного из них уже вижу в комментах

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь