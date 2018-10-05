В Свободном осудили гражданина Нидерландов за прилюдное справление нужды

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Свободненский городской суд вынес приговор 30-летнему гражданину Нидерландов. Мужчина работает в одной из компаний на строительстве объектов Амурского газоперерабатывающего завода и сейчас живет в Свободном. В один из дней иностранец повел себя неподобающим образом, справив нужду в общественном месте.

Установлено, что 16 сентября 2018 года мужчина справил «свои естественные потребности» на крыльце одного из торговых центров, сообщает пресс-служба Свободненского городского суда. Тем самым гражданин Нидерландов выразил явное неуважение к обществу, грубо нарушив общественный порядок. Суд назначил иностранцу наказание в виде административного ареста сроком на сутки.

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Александр Авдеев