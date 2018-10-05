Рост поставок газа в Китай может увеличить мощность Амурского ГПЗ

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Основной вопрос связан с тем, будет ли этот газ идти на условиях основного контракта на 38 миллиардов кубометров в год, либо он будет использован только для покрытия пиков спроса зимой. В последнем случае «Газпром» может настаивать на увеличении цены, считают аналитики.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском газовом форуме сообщил, что речь идет о собственном газе «Газпрома» в Восточной Сибири в объеме 5–10 миллиардов кубометров в год дополнительно к основному контракту, заключенному в 2014 году, на 38 миллиардов кубометров.

На Ковыктинском месторождении полка добычи газа установлена в 25 миллиардов кубометров в год, но фактически она искусственно снижена с 35 миллиардов. Ограничителем объема поставок является не объем добычи, а мощности по переработке восточносибирского газа на Амурском ГПЗ.

Этот завод сейчас строится в расчете на 42 миллиарда кубометров сырого газа на входе, что позволяет получить 38 миллиардов кубометров товарного газа на выходе для экспорта в КНР и 2,5 миллиона тонн этана для поставок на будущий Амурский ГХК для переработки в полиэтилен. Но «Газпром» изначально запроектировал расширение мощности ГПЗ до 48 миллиардов кубометров, что позволит увеличить поставки в КНР примерно на 6 миллиардов кубометров.

Стоимость еще одной линии Амурского ГПЗ может составить 9–12 миллиардов рублей, если «Газпром» решит извлекать из газа только 40 % этана. Но она станет примерно на 4 миллиарда больше, если компания решит извлекать весь этан, говорит Андрей Костин из Rupec. Возможности по извлечению гелия будут зависеть от того, рассчитан ли был гелиевый блок ГПЗ на дополнительную очередь. По мнению эксперта, производство дополнительного этана не должно создать сложности для ГХК, и перепроектирование не потребуется.