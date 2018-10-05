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В Благовещенске с дома в микрорайоне рухнула штукатурка

В Благовещенске с дома в микрорайоне рухнула штукатурка

Обновлено: 15:37

В Благовещенске в очередной раз возникли проблемы с жилым многоэтажным домом. В микрорайоне с новостройки по адресу: улица Василенко, 20/3, обрушились куски штукатурки.

Обрушение не такое значительное, как в домах, о которых ранее сообщало Амур.инфо. Тем не менее есть опасения, что при очередном падении кусков штукатурки могут пострадать прохожие. Люди уже обратились к коммунальщикам и собираются жаловаться застройщику.

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Этот 14-этажный дом построили в 2014 году. Он еще находится на гарантии у строительной фирмы.

Ранее сообщалось о четырех многоэтажных домах в Благовещенске с подобными проблемами. Они находятся по адресам: улица Новая, 2; улица Новая, 4; улица Зейская, 295; улица Артиллерийская, 17.

Проверку по этим фактам проводит прокуратура Амурской области. В одном из домов экспертиза подтвердила нарушения. В том числе они касаются кладки облицовочного кирпича. В адрес и.о. мэра Благовещенска летом прокуратура направляла предостережение, чтобы власти приняли «меры, направленные на безопасность жизни и здоровья граждан».

Просмотров всего: 3938

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Комментарии
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  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    3 часа назад

    Я думаю это проделки англичан.Они мстят нам за Скрипалей.

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Да и Трамп не поленился руку приложить, точно!

  • •••pajzii

    •••pajzii
    3 часа назад

    Это штукатурка, а не кирпич

  • Ули

    Ули
    2 часа назад

    Василенко 14/1 стягивали дом и видно это справа от крыши как он обтянут,что это ??Страшно становиться от этих 14этажек.Василенко 20/3 стоит рядом напротив практически.Василенко 14/2 там же все сыпится сверху штукатурка

  • батарейка

    батарейка
    2 часа назад

    А почему бабу валю обозвали ио мэра

  • Медвепут

    Медвепут
    2 часа назад

    батарейка

    А почему бабу валю обозвали ио мэра



    Потому что настоящим мэром её обозвать язык не поворачивается!

  • Алгебра

    Алгебра
    2 часа назад

    А говорят, что Амурстрой строит лучше всех!(

  • Sah

    Sah
    1 час назад



    Тем не менее есть опасения, что при очередном падении кирпичей могут пострадать прохожие.



    конечно есть, затем то при совке обязательно от здания до тротуара газон распологался в 3 метра, а потом этот норматив отменили и теперь этажи нависают над головами прохожих.

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