В Благовещенске с дома в микрорайоне рухнула штукатурка
Обновлено: 15:37
В Благовещенске в очередной раз возникли проблемы с жилым многоэтажным домом. В микрорайоне с новостройки по адресу: улица Василенко, 20/3, обрушились куски штукатурки.
Обрушение не такое значительное, как в домах, о которых ранее сообщало Амур.инфо. Тем не менее есть опасения, что при очередном падении кусков штукатурки могут пострадать прохожие. Люди уже обратились к коммунальщикам и собираются жаловаться застройщику.
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Этот 14-этажный дом построили в 2014 году. Он еще находится на гарантии у строительной фирмы.
Ранее сообщалось о четырех многоэтажных домах в Благовещенске с подобными проблемами. Они находятся по адресам: улица Новая, 2; улица Новая, 4; улица Зейская, 295; улица Артиллерийская, 17.
Проверку по этим фактам проводит прокуратура Амурской области. В одном из домов экспертиза подтвердила нарушения. В том числе они касаются кладки облицовочного кирпича. В адрес и.о. мэра Благовещенска летом прокуратура направляла предостережение, чтобы власти приняли «меры, направленные на безопасность жизни и здоровья граждан».
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