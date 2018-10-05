В Тынде произошло смертельное ДТП
Инстаграм-паблик tynda_28rus сообщил о смертельном ДТП, которое произошло в Тынде 3 октября в районе магазина «Юбилейный». В аварии погиб водитель легкового автомобиля. Данную информацию ИА «Амур.инфо» подтвердили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.
По сведениям ведомства, ДТП произошло рано утром, в 04:10, на улице Верхне-Набережной. Погиб водитель 1985 года рождения: он не справился с управлением, машина съехала с проезжей части и опрокинулась.
Полиция выясняет причины и обстоятельства смертельной аварии.
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