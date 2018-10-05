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сегодня, 11:25 0

Автор Ждуна представила новую необычную скульптуру

Автор Ждуна представила новую необычную скульптуру
Фото: instagram

Голландский скульптор Маргрит ван Брифорт, знаменитый автор Ждуна, представила новую работу. Она создала скульптуру, похожую на ползущее тучное существо. По всей видимости, морщинистость и полнота персонажей стали своеобразной фишкой автора.

Новая скульптура Маргрит представляет собой лысое, тучное и морщинистое существо, которое завершается чем-то похожим на ногу ребенка.

Она предложила своим почитателям самостоятельно выбрать имя для нового творения, фото которого скульптор разместила в Instagram. Она сообщила, что на настоящую скульптуру можно посмотреть на выставке в Гааге, но сейчас насущной проблемой является именно название. «Ему нужно имя!» – написала автор и отметила, что оно должно быть только на английском языке.

Фото: Instagram.com

Креатив проявили и жители России. Они предложили назвать новое существо Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хочун, Врун, Ползун и Тюленяшарпей. Прошлая работа – Ждун – также получила это имя от россиян. Данное творение женщина сделала, вдохновившись пациентами больницы, которые ожидали своей очереди. Что подвигло ее на творчество в случае с существом под предполагаемым именем Жирун-Лежун, пока неизвестно. Возможно, автор поделится этим позже, сообщает VistaNews.

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#культура #юмор


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