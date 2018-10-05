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сегодня, 11:12 3

Глава Приамурья пообещал помочь роженицам Экимчана

Глава Приамурья пообещал помочь роженицам Экимчана
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов работает в Селемджинском районе. 4 октября он посетил районный центр – поселок Экимчан. Здесь руководитель региона осмотрел больницу, котельную, детский сад и сделал несколько важных для местных жителей заявлений.

Больница в Экимчане обслуживает как местное население, так и работников Маломырского и Албанского рудников. Врачи отметили, что в районе наиболее низкая смертность населения, что свидетельствует о качестве оказываемой помощи.

Роддома в поселке нет, женщин на поздних сроках беременности направляют в Благовещенск на автомобиле больницы или санавиацией. Но многие предпочитают добираться до областного центра на самолете.

«Я думаю, мы сможем субсидировать такие перелеты. Необходимо просчитать необходимые средства и заложить их в бюджет региона. Расстояние очень серьезное, авиаперелет стоит денег. Нужно помочь», – отметил Василий Орлов.

Кроме того, на встрече поднимались вопросы транспортной инфраструктуры. Речь шла о необходимости устройства паромной переправы в районе села Огоджа и реконструкции аэропорта. Контракт на реконструкцию был заключен с подрядчиком, но позже расторгнут из-за невыполнения обязательств. Теперь работы будет проводить новый подрядчик.

Речь шла и о работе местной котельной, часть оборудования которой заметно устарела.

«Я думаю, здесь возможны меры по модернизации инфраструктуры котельной. Речь о проекте, который мы обсуждали на заседании правительства области. При приобретении на объект нового оборудования, которое позволит экономить, возможна компенсация процентов по процентным ставкам – мы готовы взять на себя эту компенсацию», – сказал Василий Орлов.

В завершение встречи губернатор отметил, что, по его мнению, перспективы развития Селемджинского района связаны с добычей полезных ископаемых.

«На территории муниципалитета уже сейчас действует ряд крупных золотодобывающих предприятий. Планируется разработка Огоджинского угольного месторождения, где запасы составляют более 1 миллиарда тонн. Добычу компания планирует уже с 2021 года. Соответственно, должны быть построены дороги, обсуждаются вопросы возведения социальной инфраструктуры, необходима подготовка кадров для производства», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    3 часа назад

    будет сам роды принимать и хлопать ладошкой по попе

  • galka

    galka
    1 час назад

    В районе добывают золото, это ж сколько налогов государству уходит. А роддом открыть не могут, денег нет...

  • Рыба

    Рыба
    6 минут назад

    заголовок- огонь! прем картина рисуется, Орлов с закатаными рукавами и ряды рожениц.

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