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В Михайловском районе дороги портят дожди и большегрузы

В Михайловском районе дороги портят дожди и большегрузы

Жители сел Михайловка и Петропавловка Михайловского района жалуются на состояние дорог. Активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль проблему и решают ее во взаимодействии с региональными и муниципальными властями.

«Ранее жители сразу двух населенных пунктов Михайловского района пожаловались экспертам ОНФ на трудности, с которыми им приходится сталкиваться в повседневной жизни и которые они не могут преодолеть самостоятельно. Жители села Михайловки, в частности, сообщили о неработающей системе водоотведения на улице Ленина, вследствие чего в дождливую погоду она тонет в сточных водах. А петропавловцы попросили помочь с ремонтом единственной 10-километровой дороги, связывающей их село с Михайловкой», – рассказал эксперт регионального отделения ОНФ в Амурской области Сергей Шимко.

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По словам жителей Петропавловки, проезжую часть дороги сильно разбивают большегрузы и размывают дожди. А в июле 2018 года сошедший с окрестных сопок дождевой поток чуть было окончательно не разрушил их единственное сообщение с миром. По мнению местных жителей, дорогу нужно было регулярно подсыпать, но в последние годы только ровняли грейдером, что понижало ее уровень. Проблема транспортной доступности сказывается на качестве жизни жителей села. Они опасаются, что вскоре в их населенный пункт совсем перестанут заезжать автомобили скорой помощи и школьный автобус.

За содействием в решении проблем сельских жителей активисты Народного фронта обратились в региональное министерство транспорта и строительства, а также районную администрацию.

В селе Михайловка уже проведен ряд мероприятий по обустройству системы отведения стоков. Строительные работы в этом населенном пункте в настоящее время находятся на стадии завершения. Местные жители положительно отзываются о качестве труда дорожников.

На контроле общественников еще остается вопрос реконструкции автодороги, связывающей Петропавловку и Михайловку, сообщает областное отделение ОНФ.

«Мы понимаем, что для решения этой проблемы требуется гораздо больше времени и финансовых затрат, – отметил Шимко. – Но не сомневаемся, что областные и муниципальные власти вскоре примут действенные меры, направленные на обеспечение достойных условий жизни сельчан. Будем держать ситуацию на контроле до полного ее исправления».

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#ЖКХ #происшествия #транспорт


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