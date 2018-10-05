Василий Орлов: строительство газохимкомплекса в Приамурье разовьет смежные производства

Фото: ria.ru

Ранее сообщалось, что гендиректор компании «Сибур» Михаил Карисалов в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) в Москве сказал, что компания надеется в ближайшее время приступить к строительству Амурского газохимического комплекса (АГХК), который будет перерабатывать этан, полученный с Амурского газоперерабатывающего завода «Газпрома». Окончательное решение примут в 2019 году.

«Реализации проекта строительства АГХК, который будет технологически связан с Амурским газоперерабатывающим заводом (строительство которого уже идет), безусловно, окажет серьезное влияние на экономику Амурской области. Газовые проекты формируют ядро газохимического кластера, на базе которого развитие получат сопутствующие и смежные производства, транспортная и обеспечивающая инфраструктура», – сказал Орлов.

Глава региона также отметил, что строительство газохимического комплекса будет способствовать притоку инвестиций, увеличению ВВП региона, налогам и занятости жителей.

АГХК планируется запустить не ранее 2021 года, здесь будут перерабатываться ценные фракции, выделенные из природного газа, добытого на месторождениях Якутского центра газодобычи. Основным поставщиком сырья для АГХК станет Амурский газоперерабатывающий завод «Газпрома», который будет построен в рамках поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

Предварительная оценка проекта АГХК – 7-9 миллиардов долларов. Эта сумма включает в себя создание инфраструктуры, необходимой для строительства и функционирования предприятия. Непосредственно на строительство газохимического комплекса в Амурской области может уйти до 4-х лет.