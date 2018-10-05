В Белогорске грузовик сбил пожилого мужчину

Фото: instagram.com/dtp_belogorsk

Утром 5 октября в Белогорске произошло ДТП с пострадавшим. Грузовым автомобилем был сбит пожилой мужчина.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в Управлении ГИБДД по Амурской области, авария произошла в 09:30. Водитель машины Mitsubishi Canter допустил наезд на пешехода 1951 года рождения. Пешеход получил травмы. Сейчас полиция устанавливает все подробности и обстоятельства происшествия.

В социальных сетях пишут, что данное ДТП произошло «на музее». Пострадавшего увезли в больницу с травмой головы.