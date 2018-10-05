Самбурская назвала обманщиком победителя шоу «Битва экстрасенсов»

Фото: instagram.com

В сентябре на телеканале ТНТ стартовал 19-й сезон шоу «Битва экстрасенсов». Двумя годами ранее, в 17-м сезоне шоу участвовала другая звезда – 31-летняя Настасья Самбурская. Тогда участники шоу раскрыли много семейных секретов актрисы. Они рассказали, что детство Настасьи было полно страха и безысходности, а мать артистки сейчас живет в нищете.

В первом выпуске проекта участники программы должны с завязанными глазами рассказать подробности из жизни человека, сидящего перед ними. В этом году таким человеком была телеведущая Дана Борисова. Позднее она поделилась своими впечатлениями о проекте и призналась, что осталась им довольна.

Самбурская высказала противоположную точку зрения. Экстрасенс Свами Даши, который в итоге стал победителем конкурса, сообщил, что Самбурская росла без отца, так как он был в тюрьме. Он посоветовал актрисе побыстрее завести ребенка и постараться стать хорошей матерью.

Фото: instagram/samburskaya

Актриса долгое время не комментировала участие в шоу. Она признает, что довольно часто участвует в различных скандалах, но свою личную жизнь предпочитает не афишировать. Недавно актриса все-таки призналась, что разочарована «Битвой экстрасенсов».

В одной из записей Instagram девушка пожаловалась на тоскливое настроение. В ответ один из подписчиков посоветовал ей вспомнить, что сказал Даши. Настасья прямо заявила, что победитель шоу сжульничал, общаясь с ней. «Давайте лучше поговорим о том, что он мне не сказал? Ничего. Я, конечно, не утверждаю, но, как раз, когда я его попросила без камер хоть что-то сказать про меня, он начал рассказывать про себя) а то, что он плёл в эфире, известно было из моего инстаграма. Про травмы, сигареты и прочее. Про рождение детей – это вам любой наплетет», – написала Самбурская в Инстаграме.

Фото: instagram/samburskaya

Актриса пояснила, что, по ее мнению, шоу – развод, а Свами Даши – подставной актер без каких-либо способностей, сообщает «Телепрограмма».

Также накануне актриса выразила свое возмущение по поводу неуважительного поведения зрителей. Настасья опубликовала видео, в котором говорит о том, что во время спектакля, в котором она играет, некоторые зрители на первом ряду вели себя ужасно и всячески отвлекали артистов. «Актеру нужно сосредоточиться на роли, мы же видим все, что происходит в зале, возню и шум, это очень отвлекает. Сегодня фотографы из первого ряда постоянно передавали телефон друг другу, фотоаппараты, всячески отвлекали», – пожаловалась Самбурская в видеообращении.