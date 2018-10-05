Частично ремонтировать крышу в травмпункте Свободного можно только с риском для жизни

Фото: gzt-sv.ru

В травмпункте города Свободного, где дала течь крыша, побывали помощник депутата законодательного собрания и местные журналисты. На месте главврач свободненской городской больницы и заведующий травмпунктом рассказали, почему нельзя быстро решить проблему капающей с потолка воды.

О проблеме и необходимости ремонта в медучреждении заговорили после того, как в социальных сетях был опубликован ролик, снятый в травмпункте. Автор видео показал отсыревшие стены, капающую с потолка воду и тазики, которыми спасаются от потопа.

Похожую картину приехавшие в учреждение гости увидели и в кабинете заведующего Андрея Лёвкина. Он наглядно продемонстрировал, что дожди через его кабинет тоже идут насквозь. Однако, как выяснилось, частично отремонтировать старую четырехскатную крышу без риска для жизни нельзя.

«Дело тут не в том, чтобы дыру закрыть, это вполне можно было бы сделать. Я даже спонсоров-строителей в прошлом году находил, и они были готовы помочь. Но после того, как специалисты осмотрели крышу, объяснили, что в силу её конструктивных особенностей покрытие можно поменять только полностью. Четырехскатная крыша делается по принципу конверта, который закрепляется в одной точке. Меняя одну часть такой крыши, при том, что она довольно старая, ломаешь другую — это не только риск для жизни строителей, но и бесполезная работа, поскольку в итоге придётся менять всю поверхность. Если пять листов шифера поменять захочешь, к ним просто не подойдешь, провалишься. Спонсоры готовы были и 40-50 листов заменить. Но рисковать не стали — частично поменять листы на "карточном домике" невозможно. Крыша на здании протекла в этом году. Мы здесь уже 20 лет, и ремонта не было ни разу», – поделился Андрей Лёвкин.

По словам главврача больницы Свободного Нины Лесик, медучреждение копит средства на разработку проектно-сметной документации для замены кровли. По давним подсчетам только на ПСД необходимо около полумиллиона рублей. Когда документ подготовят, необходимо будет заняться поиском средств непосредственно на работы.

«Мы три года пишем заявки о средствах на ПСД, но их не выделяют. Текущий ремонт за счет собственных средств делаем, но он же проблему не решает. В общем, идея о реконструкции здания даже неплоха. С крышей все понятно, но здесь нужно уже и внутренние коммуникации менять. Но если корпуса больницы признаны аварийными, поскольку там больше "заселённость", то амбулаторная помощь, травмпункт, пока осталась в таком виде. Инфекционному отделению, например, повезло в том, что его включили в долгосрочный план социально-экономического развития. Мы доказали, что нужна новая кровля, после чего можно приступать к замене окон и коммуникаций. И нам на всю оснастку этого отделения добавили 30 миллионов рублей в перспективе на 2019 год. А капремонт объектов горбольницы по плану разбит на три года, поэтапно. К концу текущего года у нас средства на разработку ПСД для травматологии будут, мы накопим. Но здесь, как вариант, нам предлагают изыскать собственные средства, а потом включить в план ремонта. Но кровлю, коммуникации менять и двери, и окна – это немало», – считает Нина Лесик.

По мнению главврача, неплохо то, что проблема травмпункта стала достоянием общественности благодаря соцсетям.

«Проблема есть, и она вынесена на поверхность, причем остро. Все видят воочию, что мы нуждаемся в финансовой поддержке. В этом здании и вентиляции нет, кроме той, что в рентген-кабинете, коммунальные сети нужно менять, окна и двери, полы в порядок привести. Это большие средства. Андрей Владимирович, как хозяйственник, следит за порядком по мере имеющихся средств, но нужно на другой уровень уже выходить. Я ещё четыре года назад писала в правительство записку. В больнице была большая комиссия, и нас стали включать в различные планы. Но травмпункт, участковые больницы в сёлах района, ФАПы, патолого-анатомическое отделение пока зависли. На другие здания нам средства выделили, поскольку своими силами больница такие ремонты не вытянет, нужны вложения. В министерстве здравоохранения от нас соответствующая заявка есть. Но нужны технические задания. Наш перечень минздрав принял, знают, что нам нужно, но, как уже говорила, стоит вопрос финансирования», – говорит главврач.

С просьбой о помощи в больнице теперь собираются обратиться к новому губернатору, а также к и.о. главы города Владимиру Константинову. Будут, в том числе, поднимать и вопрос доступности травмпункта, который находится в Михайло-Чесноковском районе города. Говорят, что там нужна стоянка. Что до отопительной системы, то ремонтировать ее можно только в определенные периоды, так как она завязана с пятиэтажным домом.

«А новый травмпункт мы давно просим построить, защищались по этому вопросу еще на уровне экс-губернатора Александра Козлова, так как средств очень много сюда при реконструкции придется вложить, и, может, проще уже построить новое здание», – таково мнение главврача горбольницы.

Во время встречи прозвучало, что травмпункт в Свободном очень востребован. Особенно в последнее время, когда рядом развернулись большие стройки. По словам Андрея Лёвкина, посещаемость увеличивается день ото дня. Среди пациентов – рабочие, водители, много иностранцев.

«За пять месяцев у нас 138 человек побывали, из которых 60 – с проекта АГПЗ. Нагрузка увеличилась. Но бывают странные, на мой взгляд, ситуации. Хочу на этом заострить внимание. Нередки ситуации, когда приезжают не экстренные пациенты с врачом со стройки и буквально врываются к доктору на приём вне очереди, объясняя, что они с ГПЗ и по договору. Для нас человек, работающий на ГПЗ, от свободненского жителя ничем не отличается, только неотложным состоянием – прошу это учесть. Помощь мы окажем всем, только на равных условиях. А что до помощи поликлинике — мы и рады, что наши беды, пусть и таким способом, показали всем. Возможно, это поможет нам с Ниной Васильевной ещё раз доказать и обосновать наши заявки на финансирование. И врачам, и пациентам хочется лечить и лечиться в комфортных условиях», – подытожил заведующий травмпунктом.

По поводу оказания плановой и неотложной травматологической помощи медучреждение оснащено и расположено удачно, заверил Андрей Лёвкин. Помещений хватает, есть свой рентген-кабинет на первом этаже, дневной стационар, гипсовая, перевязочные и прочие кабинеты. И удобны две остановки в оба направления напротив здания. Есть места для парковки, одно из которых желательно оборудовать. В текущем году впервые за 20 лет в здании сделали промывку отопительной системы, сообщает gzt-sv.ru.

Фото: gzt-sv.ru