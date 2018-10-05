Учителя Приамурья принимают поздравления с профессиональным праздником

5 октября более чем в 100 странах мира отмечается День учителя – профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. В настоящее время в общеобразовательных организациях Приамурья работают 8 045 педагогов, в том числе 6 917 учителей, и сегодня они принимают поздравления.

В Амурской области насчитывается 28 педагогических династий. Самый большой педагогический стаж – 60 лет – у учителя русского языка и литературы Валентины Соловьевой, проживающей в поселке Прогресс. В этом году Валентине Николаевне исполнился 81 год, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Соловьева Валентина Николаевна

Двум педагогам региона присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». В прошлом году Народным учителем стала учитель русского языка и литературы школы № 2 города Благовещенска Ольга Косилова. Впервые это звание было присвоено учителю истории Инессе Думе, которая большую часть своей жизни проработала в школе № 20 поселка Прогресс.

В рамках национальной образовательной программы имена 20 педагогов из Приамурья занесены в сборник под названием «Ими гордится Россия».

В этом учебном году в школы Амурской области трудоустроилось рекордное за шесть лет количество молодых учителей. На сегодняшний день в образовательные организации пришли работать 227 педагогов. Кроме того, из других регионов России – Забайкалья, ЕАО, Сахалина, Новгородской и Челябинской областей – работать в школах Приамурья приехали 12 опытных специалистов.

«Для привлечения педагогов в образовательной отрасли Амурской области реализуется комплекс специальных мер. В результате ежегодная потребность учреждений региона в учителях имеет тенденцию к снижению. Каждый год отрасль пополняется 130-160 молодыми специалистами», – прокомментировали в отделе общего образования минобрнауки Амурской области.

Для молодых педагогов среди самых весомых льгот – предоставление жилья и единовременной выплаты (самые большие достигают 150 тысяч рублей). Также предусмотрены льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг в сельской местности, а специалистам, работающим в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, обеспечивается компенсация расходов на проезд к местам отдыха.

Кроме того, ежегодно амурские педагоги участвуют в федеральных и региональных конкурсах лучших учителей. В этом году по его результатам семь амурчан получили денежное поощрение из федерального бюджета в размере 200 тысяч рублей, еще стольким же участникам конкурса выплачено по 100 тысяч рублей из областной казны.

5 октября учителей с профессиональным праздником поздравил глава Амурской области Василий Орлов. «Дорогие учителя! Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! По опыту моей семьи я знаю, какие душевные силы, мудрость, искренность, знания нужны для того, чтобы быть учителем и наставником. Желаю вам азарта и удовольствия от работы, благодарных учеников, здоровья и благополучия!» – написал Орлов в своем Инстаграме.