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5октября
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сегодня, 10:28 6

Кандидата от «Единой России» на выборах мэра Свободного не будет

Кандидата от «Единой России» на выборах мэра Свободного не будет
Фото: i.ytimg.com

«Единая Россия» не собирается выдвигать своего кандидата на пост мэра Свободного. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в городском отделении партии. При этом поддерживать единороссы на выборах будут исполняющего обязанности главы администрации Владимира Константинова.

Врио главы Свободного уже подал документы в избирком. Участвовать в выборах он собирается как самовыдвиженец.

На пост мэра в этом городе претендуют уже четыре человека. Это три самовыдвиженца и один представитель КПРФ.

Первой свою кандидатуру выдвинула предприниматель из села Малая Сазанка Татьяна Майорова. Определились с претендентом и коммунисты. Они выдвигают индивидуального предпринимателя, юриста Оксану Федосееву. Еще один самовыдвиженец, директор предприятия «Тепловые сети "Орлиный"» Николай Радкевич. Он не указал свою партийную принадлежность.

Воскресенье, 7 октября, – в Свободном последний день выдвижения кандидатов. После они должны будут предоставить в избирком от 200 до 220 подписей в свою поддержку и пройти процедуру регистрации.

Досрочные выборы мэра Свободного назначены на 11 ноября.

Предыдущий мэр Свободного Юрий Романов не проработал в должности и года – официально он приступил к обязанностям 15 сентября 2017-го. В июне текущего года прокурор Свободного Максим Енишевский потребовал у местного Горсовета досрочно прекратить полномочия главы Свободного Юрия Романова в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

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#выборы #городская власть #Свободный


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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    39 минут назад

    Константинов типа не ставленник едросни? )))

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    36 минут назад

    Олег Николаевич тренд задает! Не удивлюсь, если Константинов на Харлее в кожаной куртке с байкерами по Свободному промчит))

  • Альтер

    Альтер
    31 минута назад

    )))))))))))))))))))))

    Такими методами им не победить-трудно будем протащить Константинова

  • starco

    starco
    24 минуты назад

    Graf1977Константинов типа не ставленник едросни? )))


    С какого перепуга? Вы лучше почитайте, с чего начала КПРФсня свою работу в Свободном, получив большинство и своего председателя - Свободненские депутаты поспорили о важности празднования 100-летия ВЛКСМ - https://www.gzt-sv.ru/news/100400-svobodnenskie-deputaty-posporili-vazhnosti-prazdnovaniya

    Свободненские депутаты поспорили о важности празднования 100-летия ВЛКСМ

  • 55

    55
    22 минуты назад

    Едросня, видя свои поганые действия против населения, в подполье пошла. На самовыдвиженцев перешла, позорище

  • Vovken

    Vovken
    1 минута назад

    Не красиво со стороны пЕдросни получается. В шкуре серых мышек пытаются пролезть.

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