Кандидата от «Единой России» на выборах мэра Свободного не будет

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«Единая Россия» не собирается выдвигать своего кандидата на пост мэра Свободного. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщили в городском отделении партии. При этом поддерживать единороссы на выборах будут исполняющего обязанности главы администрации Владимира Константинова.

Врио главы Свободного уже подал документы в избирком. Участвовать в выборах он собирается как самовыдвиженец.

На пост мэра в этом городе претендуют уже четыре человека. Это три самовыдвиженца и один представитель КПРФ.

Первой свою кандидатуру выдвинула предприниматель из села Малая Сазанка Татьяна Майорова. Определились с претендентом и коммунисты. Они выдвигают индивидуального предпринимателя, юриста Оксану Федосееву. Еще один самовыдвиженец, директор предприятия «Тепловые сети "Орлиный"» Николай Радкевич. Он не указал свою партийную принадлежность.

Воскресенье, 7 октября, – в Свободном последний день выдвижения кандидатов. После они должны будут предоставить в избирком от 200 до 220 подписей в свою поддержку и пройти процедуру регистрации.

Досрочные выборы мэра Свободного назначены на 11 ноября.

Предыдущий мэр Свободного Юрий Романов не проработал в должности и года – официально он приступил к обязанностям 15 сентября 2017-го. В июне текущего года прокурор Свободного Максим Енишевский потребовал у местного Горсовета досрочно прекратить полномочия главы Свободного Юрия Романова в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.