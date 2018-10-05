Состав с горящим углём поджег базу в районе Белогорья

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В четверг, 4 октября, в Благовещенск проехал железнодорожный состав с горящим углем. Искры и уголь падали на землю, в нескольких местах начала гореть трава. В районе Белогорья огонь перекинулся на базу отдыха БГПУ, сгорела одна хозяйственная постройка, несколько пострадали.

Как сообщили в пресс-службе областного управления МЧС, о горящем поезде стало известно от очевидцев, которые рассказали, что около 16 часов в районе Белогорья в сторону Благовещенска прошел состав, груженный углём. Груз дымился и тлел, с вагонов на землю сыпались угли.

«По всей видимости, это и стало причиной пожара, – пояснили в пресс-службе. – Причины выясняются, но предварительно установлено, что вокруг базы БГПУ росла высокая трава, которая уже засохла. От углей, выпавших из вагонов, она загорелась, и пламя перекинулось на строения».

На место происшествия вызвали пожарных. Огнем на базе уничтожен один сарай, два здания повреждены. Кроме того, еще в нескольких местах вдоль железной дороги возникла угроза дачным участкам. Пожарные затушили все очаги, не допустив дальнейшего распространения огня.

Потом им пришлось тушить возгорание уже в самом составе – уголь тлел в нескольких вагонах. Состав отправили в отстойник железнодорожной станции Благовещенская. Ночью сюда несколько раз вызывали пожарных, они проливали вагоны, но возгорание возобновлялось.

Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.