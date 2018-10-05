Погода на севере Амурской области начинает портиться: прогноз на 5 октября

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5 октября в Амурской области малооблачно, без осадков. Южный, юго-восточный ветер дует со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит 20...25 градусов.

На севере области ожидается увеличение облачности, местами по северо-западным районам пройдет слабый и умеренный дождь. Скорость восточного, юго-восточного ветра составит 2-7, с усилением до 12 метров в секунду. Температура воздуха будет держаться на уровне 20...25, местами по северо-западу в дожде – 10...15 градусов.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Ветер с юга разгонится до 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 23...25 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.