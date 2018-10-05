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Врио главы Приморья Олег Кожемяко закроет байкерский сезон во Владивостоке на Harley-Davidson

Врио главы Приморья Олег Кожемяко закроет байкерский сезон во Владивостоке на Harley-Davidson
Фото: Геннадий Гуляев, «Коммерсантъ»

Врио губернатора Приморского края примет участие в закрытии байкерского сезона. Олег Кожемяко проедет по улицам Владивостока на своем Harley-Davidson и пообщается с представителями байкерского сообщества.

Официальное закрытие байкерского сезона состоится 6 октября. Утром на центральной площади Владивостока всех горожан и гостей города ждут мото-шоу и показательные выступления стантрайдеров, джимхана, тюнинг-выставка мотоциклов и выбор лучших байков мероприятия. А в дневное время байкеры организованной колонной отправятся в стороны бухты Лазурная (Шамора), сообщает ИА PrimaMedia.

РИА VladNews пишет, что, согласно декларации Кожемяко о доходах за 2017 год, у него в собственности есть мотоцикл Harley-Davidson XL883N.

Будучи губернатором Амурской области, он несколько лет подряд участвовал в открытии и закрытии байкерского сезона. Так, в 2011 году Кожемяко возглавлял колонну мотоциклистов, сообщало Амур.инфо.

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#губернатор #Дальний Восток #транспорт


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Комментарии
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  • 13й

    13й
    1 час назад

    Хоть бы новое что придумал,а то всё байк-колхозный рынок-по колено в г...не в ливнёвке.

  • AmurLand

    AmurLand
    1 час назад

    всё о народе думает

  • inoy

    inoy
    55 минут назад

    Что про Колесова не пишите???? тоже бывший губер, сдался нам это Кажемякин, после него вообще-то КАА был.

  • AmurLand

    AmurLand
    45 минут назад

    тут упомнянули, там упомянули - вот тебе и медиарейтинг. губеров оценивают по многим показателям. Вроде бы ничего нового в этой новости, а в итоге глядишь и амуринфе зачтётся.

    Хотя может оказаться, что у меня СПГС :D

  • Подполковник

    Подполковник
    39 минут назад

    Кащей на байке, с жиру бесится, сволота, погубернаторствовал на Сахалине, рыба стала дороже мяса, сейчас Приморье окучит тварина

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