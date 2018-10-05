Врио главы Приморья Олег Кожемяко закроет байкерский сезон во Владивостоке на Harley-Davidson

Фото: Геннадий Гуляев, «Коммерсантъ»

Врио губернатора Приморского края примет участие в закрытии байкерского сезона. Олег Кожемяко проедет по улицам Владивостока на своем Harley-Davidson и пообщается с представителями байкерского сообщества.

Официальное закрытие байкерского сезона состоится 6 октября. Утром на центральной площади Владивостока всех горожан и гостей города ждут мото-шоу и показательные выступления стантрайдеров, джимхана, тюнинг-выставка мотоциклов и выбор лучших байков мероприятия. А в дневное время байкеры организованной колонной отправятся в стороны бухты Лазурная (Шамора), сообщает ИА PrimaMedia.

РИА VladNews пишет, что, согласно декларации Кожемяко о доходах за 2017 год, у него в собственности есть мотоцикл Harley-Davidson XL883N.

Будучи губернатором Амурской области, он несколько лет подряд участвовал в открытии и закрытии байкерского сезона. Так, в 2011 году Кожемяко возглавлял колонну мотоциклистов, сообщало Амур.инфо.