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Амурским студентам предлагают бороться за чистоту в форме квеста

Амурским студентам предлагают бороться за чистоту в форме квеста

Студентам амурских вузов предлагают присоединиться к новой волне всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами». Он направлен на внедрение на постоянной основе раздельного сбора отходов в вузах.

Акция продлится до 15 февраля 2019 года. В рамках квеста студенческим командам предстоит выполнить 15 интерактивных заданий, среди которых: согласовать с руководством вуза установку контейнеров для раздельного сбора отходов; договориться с компанией по вывозу мусора; организовать обмен книгами и вещами и подарить им вторую жизнь и так далее.

Одним из главных заданий квеста станет проведение студенческими командами праздников «Экодвор», в рамках которых будет организован мобильный пункт приема вторсырья.

Вузы, студенты которых наладят раздельный сбор отходов, пригласят вступить в Ассоциацию зеленых вузов России – общероссийское молодежное объединение учебных заведений. Участники получат гранты на реализацию собственных экопроектов. Десять команд – лидеров квеста – выиграют экопризы. Их пригласят на общероссийский слет Ассоциации в марте 2019 года.

Квесты «Разделяй с нами» проводятся ежегодно с 2016 года. С момента старта проекта в нем зарегистрировались около 300 студенческих команд. В 40 вузах благодаря квестам был внедрен раздельный сбор отходов. Команды-победители выиграли экологические стажировки в Германии и США.

Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале www.рсо.вузэкоквест.рф.

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#вузы #ЖКХ


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