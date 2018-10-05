6 октября в Амурском кожвендиспансере пройдет день открытых дверей

Амурский областной кожно-венерологический диспансер проведет день открытых дверей. Акция состоится в субботу, 6 октября, с 8:00 до 15:00. Все желающие в возрасте от 18 до 45 лет смогут бесплатно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Девиз акции – «Мы заботимся о самом ценном», основная цель – повышение качества репродуктивного здоровья амурчан.

В обследовании будут задействованы три бригады медицинских работников – врачей, имеющих высшие квалификационные категории по специальности «дерматовенерология». У всех обратившихся возьмут анализы на наличие инфекций, передаваемых половым путем – герпеса, сифилиса, хламидиоза, вируса папилломы человека.

Кожвендиспансер находится в Благовещенске по адресу: улица Новая, 41. Как сообщает министерство здравоохранения Амурской области, для удобства пациентов организована предварительная запись по номеру +7-909-810-88-05. Звонки принимаются в рабочее время с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.