Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:42 0

6 октября в Амурском кожвендиспансере пройдет день открытых дверей

6 октября в Амурском кожвендиспансере пройдет день открытых дверей

Амурский областной кожно-венерологический диспансер проведет день открытых дверей. Акция состоится в субботу, 6 октября, с 8:00 до 15:00. Все желающие в возрасте от 18 до 45 лет смогут бесплатно пройти обследование на инфекции, передающиеся половым путем.

Девиз акции – «Мы заботимся о самом ценном», основная цель – повышение качества репродуктивного здоровья амурчан.

В обследовании будут задействованы три бригады медицинских работников – врачей, имеющих высшие квалификационные категории по специальности «дерматовенерология». У всех обратившихся возьмут анализы на наличие инфекций, передаваемых половым путем – герпеса, сифилиса, хламидиоза, вируса папилломы человека.

Кожвендиспансер находится в Благовещенске по адресу: улица Новая, 41. Как сообщает министерство здравоохранения Амурской области, для удобства пациентов организована предварительная запись по номеру +7-909-810-88-05. Звонки принимаются в рабочее время с 9 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Просмотров всего: 164

#здоровье


Общество

Частично ремонтировать крышу в травмпункте Свободного можно только с риском для жизни
Эхо Москвы 1

Утром на «Эхе Москвы в Благовещенске» расскажут об открытом приеме в кожвендиспансере
Общество 15

Для нужд космодрома Восточный построят медсанчасть за 6 миллиардов рублей
Общество

Амурских детей будут учить правилам поведения на дорогах в условиях, близких к реальности
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь