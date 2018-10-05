Глава Приамурья стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО
Исследовательская компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов РФ за сентябрь 2018 года. В одном из них – глав Дальневосточного федерального округа – отличился губернатор Амурской области Василий Орлов.
В соответствующем медиарейтинге он занял 3-е место, поднявшись за месяц на 2 позиции.
Первое место у Олега Кожемяко, который недавно был назначен врио главы Приморского края. Второе – у главы Республики Саха Айсена Николаева.
Кроме того, Василий Орлов в медиарейтинге глав России за сентябрь 2018 года занял 24 место. Он прибавил за месяц сразу 27 позиций.
Основой для построения таких рейтингов является «МедиаИндекс» «Медиалогии». Это – «показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны». В данном случае – глав регионов.
«Медиалогия» пишет, что СМИ освещали инаугурацию победившего на выборах 9 сентября Василия Орлова. Также пресса писала о том, что Орлов информировал президента РФ Владимира Путина «о работе по ликвидации последствий паводка в регионе, организации компенсационных выплат гражданам».
Помимо этого, сообщалось, что 25 сентября до начала рабочего дня Василий Орлов побывал в пяти поликлиниках Благовещенска. Он хотел узнать, справляются ли регистратуры с потоком пациентов и все ли службы работают в положенном режиме.
Просмотров всего: 271