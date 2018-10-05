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5октября
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сегодня, 09:36 0

Глава Приамурья стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО

Глава Приамурья стал одним из лидеров медиарейтинга губернаторов ДФО
Фото: admbur.ru

Исследовательская компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинги губернаторов РФ за сентябрь 2018 года. В одном из них – глав Дальневосточного федерального округа – отличился губернатор Амурской области Василий Орлов.

В соответствующем медиарейтинге он занял 3-е место, поднявшись за месяц на 2 позиции.

Первое место у Олега Кожемяко, который недавно был назначен врио главы Приморского края. Второе – у главы Республики Саха Айсена Николаева.

Кроме того, Василий Орлов в медиарейтинге глав России за сентябрь 2018 года занял 24 место. Он прибавил за месяц сразу 27 позиций.

Основой для построения таких рейтингов является «МедиаИндекс» «Медиалогии». Это – «показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны». В данном случае – глав регионов.

«Медиалогия» пишет, что СМИ освещали инаугурацию победившего на выборах 9 сентября Василия Орлова. Также пресса писала о том, что Орлов информировал президента РФ Владимира Путина «о работе по ликвидации последствий паводка в регионе, организации компенсационных выплат гражданам».

Помимо этого, сообщалось, что 25 сентября до начала рабочего дня Василий Орлов побывал в пяти поликлиниках Благовещенска. Он хотел узнать, справляются ли регистратуры с потоком пациентов и все ли службы работают в положенном режиме.

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