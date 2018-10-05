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сегодня, 09:05 1

Тындинские борцы-вольники стали победителями соревнований во Владивостоке

Тындинские борцы-вольники стали победителями соревнований во Владивостоке
Фото: gazeta-bam.ru

Во Владивостоке состоялся традиционный ежегодный турнир по спортивной борьбе «Кубок у моря». В нем приняли участие и спортсмены из Приамурья, в частности – из Тынды. Они показали достойные результаты.

За награды турнира сразились более 300 спортсменов. Как пишет газета «БАМ», в этот раз состязания проходили в необычном формате: на одной площадке за медали сражались одновременно представители вольной и греко-римской борьбы. Конкурентами тындинских вольников на пути к пьедесталу стали другие амурчане, спортсмены из Приморского края, Сахалинской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Якутии.

Как отмечается, представительницы прекрасного пола в плане зрелищности ничуть не уступали ребятам, в оба дня выходившим на борцовские ковры.

В итоге в соревнованиях по вольной борьбе лучшими в своих весовых категориях стали тындинцы Ульяна Гиль (30 килограммов) и Григорий Марчуков (38 килограммов). 2-е место – у Антона Никитина (68 килограммов), 3-е – у Ярослава Коротченко (41 килограмм).

В греко-римской борьбе Игорь Зарницын и Рустам Акрамов завоевали бронзовые медали.

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#Дальний Восток #спорт #Тында

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Комментарии
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  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    Борцухи - молодцы! Петя Чешкин знает своё дело!!! Мои поздравления!

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