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В Магдагачи при пожаре уничтожен автомобиль

В Магдагачи при пожаре уничтожен автомобиль
Фото: vladnews.ru

4 октября в поселке Магдагачи Магдагачинского района горел легковой автомобиль. Несмотря на оперативные действия пожарных, спасти машину не удалось.

Как пишет пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, горела отечественная легковушка, находившаяся на улице Карла Маркса. Сообщение о пожаре поступило утром – в 10:14. Оперативно на место происшествия прибыли силы пожарной части № 33 поселка Магдагачи – в составе 4 человек и 1 единицы техники. Открытое горение удалось ликвидировать через 5 минут.

В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен огнем. Люди не пострадали. Почему случился пожар, выясняют.

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#пожары #происшествия #транспорт


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