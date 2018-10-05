В Приамурье на дальневосточных гектарах развивают молочную ферму

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В селе Солнечное Ивановского района Амурской области на дальневосточных гектарах развивается молочное хозяйство. Семья Балыбердиных ещё в 2016 году оформила коллективную заявку на 11 гектаров и 20 взяла в аренду. Спустя год глава КФХ Андрей Николаевич выиграл грант как начинающий фермер – три миллиона рублей.

Семья на эти деньги купила трактор, пресс-подборщик и получила бывший гараж сельской администрации в собственность.

«В здании, где сейчас находится коровник, раньше стояли машины пожарной части, потом оно долго не использовалось, – говорит Кристина Балыбердина, бухгалтер крестьянско-фермерского хозяйства. – Затем, после получения гранта, у нас появилась возможность выкупить этот дом, и сейчас здесь коровник. В первую очередь, мы сделали в нём деревянный настил и установили автоматические поилки. На оставшиеся от гранта средства закупили 14 коров и приобрели сразу два доильных аппарата, каждый из которых рассчитан одновременно на четырёх животных. Зимой сюда переселится всё дойное стадо, поэтому человеческих рук будет уже недостаточно».

Всё хозяйство Балыбердины ведут пока собственными силами. Наёмных рабочих нет, вместо пастуха – проволока по периметру участков. Пока тепло, стада пасутся на дальневосточных гектарах.

«Мы прекрасно знали, для чего мы берем эти площади, – для выпаса скота, – говорит глава семьи Андрей Балыбердин. – До получения гранта у нас уже был свой скот, поэтому животноводство для нас не в новинку. Сейчас в нашем стаде двенадцать дойных коров, в сутки они дают около 100 литров молока, а летом, в самый сезон, было по 150. К январю стадо вырастет, и все породистые нетели должны принести потомство. Оно начнет работать на хозяев еще года через два, и производительность фермы увеличится как минимум втрое».

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в целом по Амурской области с начала действия федерального закона от № 119-ФЗ уполномоченные органы заключили 5 412 договора безвозмездного пользования с желающими получить дальневосточный гектар. Среди получателей в Амурской области самыми популярными остаются Благовещенский, Ивановский, Свободненский и Серышевский районы. В числе пожелавших взять землю в этом субъекте Дальневосточного федерального округа уже более тысячи жителей других регионов, их них большинство – из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, сообщает Минвостокразвития.