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В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» всё о психологической травме

В утреннем «Эхе Москвы в Благовещенске» всё о психологической травме

В пятницу, 5 октября, в дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» в программе «Кабинет психолога» пойдет разговор о том, что такое психологическая травма, и как избавиться то ее последствий.

Ведущая Екатерина Кузьмина поговорит об этом с Джоном Окоро – доктором психологии, мастером богословия, мастером-тренером Всемирной ассоциации позитивной психотерапии, преподаватель Академии психотерапии в Висбадене. Программа записана при участии врача-психотерапевта, психолога Максима Чекмарева.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. А в вечернем эфире – программа «Без ансамбля» с Екатериной Кузьминой.

Утренний эфир «Эха» – с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

Прямые трансляции интервью можно наблюдать в Инстаграм Благовещенского «Эха» https://www.instagram.com/echo101_5/.

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