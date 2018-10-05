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сегодня, 09:00

Астрологический прогноз на 5 октября: Стрельцам лучше отдохнуть, у Раков перемены на работе

Астрологический прогноз на 5 октября: Стрельцам лучше отдохнуть, у Раков перемены на работе

Восход Солнца: 06:35
Заход Солнца: 18:00
Солнце в Весах.

Овен. Отличный день для представителей знака, которые уже заранее его распланировали. Удачно пройдут деловые встречи, конференции и финансовые сделки.

Телец. Вероятно, что работодатели и партнеры поведут речь о прекращении сотрудничества. Избегайте конфликтов на работе и в учебе, так как вас могут прямо-таки провоцировать на ссору.

Близнецы. Этот день символизирует ложь, иллюзию, извращение истины. Он отнимет у вас спокойствие, покажет все достигнутое в неприглядном свете.

Рак. Не исключено, что грядут крупные перемены на работе. Постарайтесь как можно быстрее приспособиться к новым условиям - от этого зависит ваша карьера.

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Лев. В этот день необходимо избегать незапланированных изменения и принятия важных решений. От дальних переездов и перелетов лучше отказаться.

Дева. В профессиональной сфере, как и в личной, судьба не уготовила вам никаких козней. Данный день подходит для отдыха и дальних поездок.

Весы. Звезды рекомендуют не так откровенно заявлять о своих успехах, талантах и «шагать по головам» тех, кто протягивал ему руку помощи на заре его карьеры.

Скорпион. День может продолжить благоприятные тенденции прошедших дней. Многим повезет в личной жизни.

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Стрелец. Отложите дела, если почувствуете, что устали. Этот день будет относительно легким для тех, кто умеет приспосабливаться к обстоятельствам.

Козерог. Этот день благоприятен для любых учебных мероприятий. Вы полны новых замыслов и планов, и есть люди, которые готовы с вами сотрудничать или поддержать вас.

Водолей. Бег с препятствиями ожидает сегодня представителя этого знака, который намерен все и везде успеть. Лучше научитесь преодолевать те трудности, которые навалятся на вас в семейной жизни.

Рыбы. В данный период вы наделены достаточной силой, и главной задачей будет решить, куда ее направить.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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