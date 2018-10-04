В Белогорске за торговлю наркотиками парочка получила 23 года лишения свободы

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В Белогорске двое мужчин и женщина договорились между собой и начали незаконно сбывать героин местным жителям. Один из нарушителей уже осужден, теперь Белогорский городской суд вынес приговор остальным участникам преступной группы.

Суд признал виновными 33-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. Мужчина признан виновным в трёх незаконных случаях сбыта наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору, один из которых – в значительном размере. Женщина признана виновной в совершении сбыта наркотиков группой по предварительному сговору.

Суд назначил женщине 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а мужчине – 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба областного управления МВД.