В Благовещенске готовят спектакль, который можно только слышать

Юные артисты театральной студии «Малая сцена» Общественно-культурного центра репетируют необычную сказку – ее можно будет только слышать. Зрителями станут дети с проблемами зрения. Но в зале могут быть и зрячие люди. Надев специальную маску, они смогут понять, насколько одинаково люди чувствуют этот мир.

На репетиции артисты нарочито громко шуршат бумагой, подчеркивают шарканье старческих шагов и стук каблуков по воображаемому мостику. А зрителям дают потрогать руками реквизит, потому что увидеть его смогут не все. Это будет «Сказка с закрытыми глазами» – специальный показ: для слабовидящих и слепых ребят. Которым так же, как всем, нужны красивые и добрые истории. В основе сценария – рассказ молодого автора Ксении Дмитриевой написанный по мотивам сказки-притчи Корги Вельша «Вольке». Это история о мальчике, который совершает волшебное путешествие вместе с облачком Вольке, и о том, как преодолеть первые трудности и поверить в себя. Для детей с ограниченными возможностями это очень важная тема.

Студия «Малая сцена» существует третий год. В прошлом учебном году сюда пришла выпускница колледжа искусств и культуры Екатерина Щеткина. За это время студийцев стало больше тридцати человек. В программе обучения – сценическая речь и пластика, вокал и актерское мастерство. Но для такого спектакля понадобились дополнительные занятия.

«Это всё невизуальная игра. То есть мы должны для этих зрителей всё показывать звуками, мелодиями, какими-то узнаваемыми запахами. Мы, когда начали готовить этот спектакль, у детей, конечно, было много вопросов. И для детей я проводила много тренингов, чтобы они поняли, для чего мы это все делаем», – рассказала Екатерина Щеткина.

Только спустя несколько репетиций ребята начали понимать, для каких зрителей они готовят спектакль. Никита Марченко пришел в «Малую сцену» в начале учебного года. И, хотя его актерский опыт невелик, он уверенно репетирует. И понимает, что в этом спектакле всё не так, как обычно.

«Сложно. Надо говорить специально громко, издавать по порядку все звуки. Именно по этим причинам», – признается Никита.

Зрителей на таком спектакле должно быть немного - 10-12 человек. Состоится он в филиале Общественно-культурного центра – кинокомплексе «Харбин». Премьера – 10 ноября.